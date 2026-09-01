新加坡残疾体育理事会（SDSC）星期二（9月1日）推出首个长期残障体育人才培养计划，首届共有20名年龄介于10岁至31岁的运动员入选，计划通过个性化训练和专业支援，帮助他们从新兴人才逐步迈向竞技体育。

这项名为“新生代残障运动员人才计划”的项目旨在发掘和培养具潜力的残障运动员，为他们未来代表新加坡参加区域及国际赛事铺路。计划由SDSC与淡马锡基金会合作推出，并获徐氏家族慈善基金会支持。

淡马锡信托基金会主席、新加坡残疾体育理事会赞助人何晶是当晚活动的嘉宾。

淡马锡基金会执行董事兼首席执行长黄文雄（右一）当天尝试硬地滚球。淡马锡信托基金会主席、 新加坡残疾体育理事会赞助人何晶（最后排左一）是当天的嘉宾之一。（关俊威摄）

首届拟四年支持80名运动员

首届计划入选者来自残障田径、硬地滚球、残障脚踏车、残障游泳、残障乒乓球和残障保龄球等项目。

计划为期四年，预计支持约80名运动员。具体资助总额未公布，徐氏家族慈善基金会将在首三年提供30万元。

15岁的游泳选手吴睿义是其中一位获得这项支持的运动员，患有杜氏肌营养不良症的他在4岁时开始学游泳，并在这过程中逐渐培养自信。

专项为仰泳的他说：“这个计划能够为我提供必要的训练，例如体能训练，帮助我进一步提升自己。如果没有这个计划，能够用来加强训练的资源其实相当有限。

“我听说接下来会有集中训练，这让我有机会认识未来可能一起参赛的运动员，也可以向他们学习如何进一步提升自己的游泳水平，尤其是那些经验比我丰富的运动员。”

目前在英华自主学校求学的吴睿义，未来目标是争取参加2029年在新加坡举行的亚细安残疾人运动会。他说：“我觉得这个目标是可以实现的。那一届赛事将在新加坡举行。能在朋友和家人面前参赛，对我来说会非常有意义。如果能够在主场赢得比赛，那更是会比在海外夺冠来得特别。”

张许淑敏：发掘人才助其成长 成绩非唯一目标

新加坡残疾体育理事会主席张许淑敏博士认为，培养年轻的残障运动员和一般运动员一样重要。

她说：“尤其是年轻的残障运动员，往往并不确定自己应该往哪个方向发展。他们的父母也不知道应该向谁求助，以获得专业知识和所需的资源。新加坡的残障运动员群体其实非常小，我们不希望任何有潜力的人才因为缺乏资源和支持而无法得到发展。”

因此，新加坡残疾体育理事会的方向非常明确，即要发掘人才、培养人才，并进一步帮助这些年轻运动员成长。

不过，取得顶尖成绩并不是唯一目标。

张许淑敏博士继续说：“我们更希望帮助他们认识自己的能力，也让他们的家人看到，原来自己的孩子同样拥有能力和潜力。所以，这项计划并不一定是以取得顶尖成绩为唯一目标。更重要的是帮助他们发掘自己的能力、磨练技能，让他们成为更好的人。

“这种成长并不只体现在体育方面，也包括人生的各个层面。”