（伦敦综合电）阿根廷传奇球星梅西（Messi）宣布退出国家队的消息令无数球迷心碎，作为他在迈阿密国际（Inter Miami）老板的贝克汉姆（Beckham）也发声，向这位足坛巨星致以崇高的敬意。

梅西星期一（8月31日）宣布，在为阿根廷出场207次、攻入125球后，他将结束自己辉煌的国家队生涯。这位39岁的球员曾随队赢得2022年卡塔尔世界杯冠军和两届美洲杯冠军。他代表国家队的最后一场比赛，是今年7月在世界杯决赛负于西班牙。

作为梅西目前效力的迈阿密国际队的联合老板，贝克汉姆曾近距离见证过他的职业生涯。贝克汉姆星期一（9月1日）在Instagram上写道：“此刻，我们回首往事，意识到我们是多么感激能够见证一个怀揣梦想的年轻人的伟大。

“利昂内尔（梅西），你为自己、家人、朋友和祖国赢得了荣誉。你以身作则，激励着数百万儿童，不仅在阿根廷，也在全世界。利昂内尔，你为你的国家带来了最伟大的礼物，你的精神遗产将永垂不朽。祝贺你为阿根廷所取得的一切成就。”

莫里尼奥：美洲杯和世界杯将不再一样

其实不止贝克汉姆，足坛许多名人都对梅西从国家队退役深有感触，比如葡萄牙籍名帅莫里尼奥（Mourinho）。

尽管二度担任皇家马德里（Real Madrid）主帅，且在执教生涯中长期站在巴塞罗那（Barcelona）的对立面，但莫里尼奥始终对梅西的能力和成就给予极高评价。

在梅西宣布退出国家队后，他也迅速留言写道：“祝贺你拥有一个精彩而难忘的国家队生涯。在没有你的情况下，下一届美洲杯和世界杯将不再像以前那样。”