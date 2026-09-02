（纽约路透电）米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）星期二（9月1日）在美网女单首轮比赛中，以6比2、6比2轻松击败印度尼西亚非种子球员贾尼斯·珍（Janice Tjen），顺利挺进第二轮，继续向个人第二座大满贯冠军奖杯迈进。

米拉在今年的法国网球公开赛红土场上斩获女单冠军，一战成名，成为本世纪仅次于玛丽亚·莎拉波娃（Maria Sharapova）和艾玛·拉杜卡努（Emma Raducanu）的第三年轻大满贯冠军得主。而在这场比赛中，她证明了自己在硬地球场上同样实力强劲。

上周与俄罗斯同胞鲁布列夫（Rublev）搭档打入混双半决赛的这名19岁小将，在路易斯·阿姆斯特朗球场的顶棚下再次凭借出色的力量和精准度击败贾尼斯·珍。

赛后，米拉说她正在努力走出巴黎大满贯突破的成就，妥善管理外界对她的期望，并力争首次打入美网的第二周比赛。

米拉在接受采访时说：“我和心理医生谈了很多，试图把它仅仅看作是我今年赢下的另一项赛事，不去给它贴上特殊标签。现在我觉得自己正尝试向前看，就像在想‘好吧，我赢了，那太棒了’，但现在这是我想赢下的另一项赛事，我必须努力展现出最高水平。”

“这又是一项大满贯赛事，为了保持水平，我必须打得好，因为人们期望我打得好，而现在作为一名大满贯冠军，我也期望自己能打得好。”

在首盘比赛中，五号种子米拉凭借一记凶猛正手制胜球打破局势，在第五局实现破发，取得3比2领先。随后她完全掌控比赛，仅用时31分钟便拿下首盘。

米拉在提到上个月美网热身赛中对贾尼斯·珍的胜利时说：“我们在辛辛那提的比赛非常艰难……那里的天气又热又湿，比赛条件很艰苦。那是我们第一次交手……她并不容易对付。今天我只是尝试与教练沟通，看看我们能做出哪些改进以便让我在场上更加自信。我试图打得非常有进攻性。

“我尝试放手去打出自己的击球，总体而言，我觉得今天是一场打得较好的比赛。”

进入第二盘后，贾尼斯·珍依然未能获得喘息之机，米拉进一步提升比赛强度，再次早早破发，并最终锁定胜局。她在下一轮比赛中迎战德国球员伊娃·利斯（Eva Lys）。