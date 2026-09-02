（柏林法新电）凭借18岁的小将伊纳西奥（Inacio）在上半场的梅开二度，多特蒙德（Dortmund）在新加坡时间星期三（9月2日）举行的德国杯首轮比赛中，于客场5比0横扫第五级别球队汉堡HEBC（HEBC Hamburg）。

斯文松（Svensson）与席尔瓦（Silva）在本场比赛中分别为客队建功，此外多特蒙德还收到汉堡HEBC后卫夫雷德（Wrede）送出的一记乌龙球。

名义上的主队汉堡HEBC将比赛场地从其仅能容纳2500人的主场，搬到可容纳5万7000人的人民公园球场。尽管放弃主场优势且看台几乎被多特蒙德的黄色海洋淹没，本场比赛的官方出场人数仍达到4万5917人，创下包含第五级别球队参战的德国杯历史观众人数纪录，而本场比赛的大部分门票收入也将归给这家业余球会所有。

多特蒙德主教练科瓦奇（Kovac）对首发阵容做出七处调整，而转会截止日当天从阿申纳（Arsenal）租借加盟一个赛季的新援恩瓦内里（Nwaneri）由于太晚报到，未能参加本场比赛。

汉堡HEBC在前半个小时内顶住这支2024年欧冠决赛圈球队的攻势，但多特蒙德的高压态势很快收到成效：主队在第33分钟不慎攻入乌龙球，三分钟后斯文松便破门扩大领先优势。

随后，年轻前锋伊纳西奥在半场结束前接连攻入两球上演梅开二度，彻底粉碎主队创造爆冷奇迹的希望。

前狼队（Wolves）前锋席尔瓦在比赛进行到快一小时攻入第五球，为多特蒙德的这场大胜锦上添花。

星期三，卫冕冠军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）将在德国杯首轮比赛中客场挑战第二级别球队奥斯纳布吕克（Osnabrueck）。