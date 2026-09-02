（纽约法新电）伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）星期二（9月1日）在美网女单首轮直落两盘轻取美国本土新星西娅·弗罗丁（Thea Frodin）后说，自己左脚跟的伤病目前恢复得还算顺利。

这名世界排名第二的哈萨克斯坦名将不仅将目标锁定在个人第三座大满贯冠军奖杯上，同时也瞄准世界第一的宝座，她只要在美网打进四强赛，就有可能首次登顶世界第一。

此前由于脚跟伤病突然发作，伊莲娜被迫退出辛辛那提公开赛的八强战。本场比赛她以6比3、6比2击败力量出色但发挥不够稳定的西娅，展现出极其稳健的技术表现，这也为其伤愈复出注入一剂强心针。

伊莲娜赛后受访时说：“我对这场比赛感到满意。尤其是当你对对手不太了解的时候，比赛总是充满危险，但总的来说，我对第一场比赛以及它的进展感到高兴。在遭遇那种伤病仅10天后就能打出这样的表现，这是一个非常出色的结果。”

此前在辛辛那提赛时，物理治疗师确认她的跟腱并未撕裂，这让伊莲娜松了一口气。然而，此后几天她甚至无法无痛行走，目前仍在对训练、休息和治疗进行极为谨慎的管理。

伊莲娜说：“当时当我准备发球时，我意识到我的腿根本无法发力、发球，所以当时根本不可能继续比赛。从那一刻起，我们开启康复疗程。当时我们甚至不知道我究竟能不能参加美网。

“我们只能按天观察。我有整整一周没有打网球——也就是说七天没触球，在健身房里能做的移动训练也非常有限。”

在顺利赢下首轮后，伊莲娜说：“我现在感觉还不错。当然，因为这是第一场比赛，移动量蛮大的，我们还要看看隔天醒来后身体感觉如何。”