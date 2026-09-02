（迈阿密法新电）美国法院发布的文件显示，今年3月在佛罗里达州发生车祸后曾拒绝认罪的高尔夫超级巨星老虎伍兹（Tiger Woods），预计正式变更他在受药物控制下驾驶（DUI）案件中的辩护主张。

线上记录显示，马丁县法院在伍兹的案件卷宗中添加原定于当地时间星期三（9月2日）早晨举行的“变更抗辩”（change of plea）听证会。伍兹的律师并未立即回应法新社关于本次变更辩护性质的置评请求。

这名15届大满贯得主于今年3月在朱庇特岛住所附近驾驶运动型多用途车，撞上了一辆由皮卡车拖拽的挂车。现场执法人员评估他当时处于神志受药物或酒精影响的状态，且随身携带了阿片类止痛药。

伍兹此前对“受药物／酒精影响驾驶致财产损失”以及“拒绝接受合法检测”等轻罪指控表示不认罪，并告诉执法人员说，事故发生时他正在看手机和调换电台频道。

事发几天后，伍兹宣布“暂时离开”高尔夫赛场以接受治疗，专注于身体健康。随后他获得了法官批准前往海外的住院机构接受治疗。今年6月，伍兹在美巡赛的旅行者锦标赛上完成自被捕以来的首次公开亮相。

法官在7月裁定检方可以调阅伍兹的医院治疗记录以及他的处方药记录。在这两种情况下，相关资料仅限检方、指定的执法官员与专家，以及伍兹的辩护团队查阅。

此前，伍兹曾接受多次背部手术，并曾在2021年加利福尼亚州发生的另一起严重车祸中导致腿部严重受伤，并接受手术。