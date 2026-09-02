（纽约综合电）法国网球老将孟菲尔斯（Monfils）在美国网球公开赛首轮上演逆转好戏，以2比6、6比1、6比2、6比0击败巴拉圭选手巴列霍（Vallejo），以一场酣畅淋漓的胜利庆祝自己的40岁生日，也延续了他职业生涯最后一次大满贯之旅。

前一天，同为老将的瑞士选手瓦夫林卡（Wawrinka）刚结束大满贯谢幕战，但孟菲尔斯显然尚未准备就此离场。持外卡出战的他此役开局慢热先丢一盘，不过这位前世界第六随后迅速稳住阵脚，连扳三盘强势翻盘，第四盘甚至送出“鸭蛋”，以一记ACE球（发球直接得分）利落锁定胜局。

这场胜利也让孟菲尔斯成为自1992年美国名将康诺斯（Connors）以来，在法拉盛公园取得正赛单打胜利的最年长球员。

赛后，现场观众为这位球场艺术家齐声高唱生日歌。曾在2016年闯入美网四强的孟菲尔斯动情说道：“在40岁生日这天比赛非常特别，现场的氛围令人难以置信，宛如通了电一样，我只是尽力为大家奉献一场精彩的表演。”

孟菲尔斯下一轮将迎战美国本土新秀勒纳·田（Learner Tien）。

可可·高芙瞄准冠军与球后宝座

女单赛场方面，刚在辛辛那提夺冠的美国四号种子可可·高芙（Coco Gauff）延续火热状态，在阿瑟阿什球场以6比3、6比4轻取土耳其选手泽伊内普·森梅兹（Zeynep Sonmez），稳健闯过首轮关。

22岁的高芙近期针对抛球与手腕发球动作进行了技术改良，此役发球表现显著提升，全场仅丢一个发球局，次轮她将迎战达里娅·卡萨金娜（Daria Kasatkina）与宝拉·巴多萨（Paula Badosa）之间的胜者。

如果高芙最终捧杯，且伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）未能闯入四强，高芙将首次登顶女子世界排名第一宝座。