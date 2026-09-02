（纽约综合电）法拉盛公园星期二（9月1日）遭风雨侵袭，美国网球公开赛首圈多场室外赛事受阻，但中央球场顶棚下的焦点对决依旧激烈。法网冠军兼赛会男单头号种子兹维列夫（Zverev）陷入苦战，经历近五小时的五盘厮杀才险胜过关；美国本土名将弗里茨（Fritz）、可可·高芙（Coco Gauff）与麦迪逊·凯斯（Madison Keys）则顶住压力，顺利抢下晋级资格。

受持续降雨影响，室外球场赛程大面积延宕，组委会最终宣布将包括未完赛事在内的14场首圈对决移师星期三（2日）补赛，包括澳大利亚名将德米纳尔（de Minaur）在内的多名球手赛程被打乱。

因世界第一辛纳（Sinner）伤缺而位列头号种子的兹维列夫，在阿瑟·阿什球场迎战意大利好手索内戈（Sonego）时险遭滑铁卢。德国名将一度距离出局仅差两分，最终苦战4小时53分钟，才以6比4、3比6、6比7（7比9）、7比5、6比4惊险翻盘。兹维列夫赛后坦言，赢球是唯一重要的事，熬过这样的恶战正是自己当下最需要的历练。

相比兹维列夫的步履维艰，美国本土球手则借助主场优势高歌猛进。男单第九种子弗里茨仅打三盘，便以6比3、6比2、6比4轻取18岁同胞布兰奇（Blanch）。肩负终结美国男单23年大满贯冠军荒重任的弗里茨赛后强调，美网冲冠是自己职业生涯的重大目标。

女单方面，可可以6比3、6比4轻取土耳其球员泽伊内普·森梅兹（Zeynep Sonmez），2017年赛会亚军凯斯以7比5、6比4击败阿丽娜·库尔涅娃（Alina Korneeva），双双过关；备受瞩目的菲律宾新星亚历山德拉·埃亚拉（Alexandria Eala）则以6比1、6比2横扫从外围赛突围而出的球手玛丽·斯托亚纳（Mary Stoiana），同样强势挺进次圈。

此外，男单第五种子科博利（Cobolli）上演让二追三，以3比6、2比6、6比3、6比4、6比4逆转险胜科梅萨尼亚（Comesana）。