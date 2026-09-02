新加坡英式台球名将吉尔克里斯特（Peter Gilchrist）在2026至27赛季开季便打出火热状态，先后赢得在加拿大温尼伯举行的维米岭经典赛（Vimy Ridge Classic）和泛美杯（Pan Am Cup），再次登上世界榜首。

吉尔克里斯特在8月26日，以801比252击败英格兰选手霍尔（Robert Hall），赢得维米岭经典赛冠军和1000英镑（约1700新元）奖金。五天后，他以1500比972逆转击败印度选手西特瓦拉（Dhruv Sitwala），夺得泛美杯冠军及4000英镑（约6800新元）的冠军奖金。

凭借这两项赛事取得的积分，吉尔克里斯特成功超越英格兰选手考泽（David Causier），升至世界排名第一。

吉尔克里斯特告诉《海峡时报》：“我当时排名第二，必须赢下这两项赛事才能超越大卫（考泽）。能够重返世界第一的感觉很好，而且对一名58岁的球员来说，这个成绩也相当不错。”

年龄增长带来局限 多做运动保持状态

虽然依然在台球桌上保持出色状态，但这名出生于英格兰米德尔斯堡的老将也承认，随着年龄的增长，他的身体开始出现局限，例如当他站立和打球时间过长时，背部便会变得僵硬。

为了改善这些问题，他在参加上述两项赛事前两周前往英国，与教练斯格林（Stuart Green）进行训练。

近来加强轻量运动及游泳训练的吉尔克里斯特说：“他让我更多地弯曲左膝和左臂，以减轻背部的负担。我们也调整了站姿，并训练我更多地从球的中间击球，看来这些调整确实奏效了。”

尽管即将年满60岁，但吉尔克里斯特依然处于竞技巅峰。他在上个赛季参加了七场决赛，并赢得其中四个冠军。在去年12月的泰国东南亚运动会上，他也再次夺得男子英式台球个人赛冠军。

吉尔克里斯特接下来将返回新加坡休息三周，随后前往英国参加10月19日至22日举行的世界台球锦标赛，他的目标是赢得个人第六座世界冠军。

他说：“过去这一周能够赢得两项赛事真的非常棒，也让我能够以良好状态参加世锦赛，我感觉自己确实是冠军的有力竞争者。”