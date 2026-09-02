（利物浦综合电）英超转会窗关闭最后一刻再生变数。法甲摩纳哥（Monaco）的25岁美国国脚巴洛贡（Balogun）原本已无限接近加盟英超球会埃弗顿（Everton），但据多家英美媒体报道，球员在体检环节后主动叫停交易，转会最终宣告破局。

摩纳哥与埃弗顿此前已就转会展开多日谈判，双方原则上达成的转会费预计在5320万美元至5400万美元（约6777万新元至6879万新元）之间，另附约580万美元的附加条款。巴洛贡星期二（9月1日）也已亲赴利物浦接受埃弗顿安排的体检。

不过，美国媒体《竞技》（The Athletic）透露，埃弗顿在体检结果中发现潜在疑虑，随即要求与摩纳哥就转会费重新磋商，并向英超联盟申请延长转会截止时间以敲定细节。不过，巴洛贡最终决定自行撤回转会申请，拒绝披上“太妃糖”球衣。

世界杯争议人物 近三季法甲表现稳定

出生于纽约的巴洛贡父母为尼日利亚裔，早年成长于英国并出自阿申纳（Arsenal）青训体系，随后选择代表美国国家队出战。在刚过去的2026年美加墨世界杯上，这名前锋表现亮眼但也备受争议。小组赛对阵巴拉圭时独进两球，并在32强淘汰赛对垒波黑时再添一球。

不过，他在该场比赛第64分钟领红被逐，但美国总统特朗普致电国际足联主席因凡蒂诺要求审查判罚后，国际足联争议性地在“独立审查”后撤销其停赛处罚，让他在对阵比利时的16强战中登场，但美国仍以1比4败北出局。

自2023年转投摩纳哥以来，巴洛贡过去三个赛季在各项赛事累计出战91场（67场首发），贡献31个进球与9次助攻，展现出稳定的进攻火力。尽管今夏包括“热刺”托特纳姆（Tottenham）、阿斯顿维拉（Aston Villa）及巴黎圣日耳曼（PSG）等球会都曾与其传出绯闻，但他最终仍将继续留守法甲。