刚走进裕廊东的“Boulder + Chevrons”攀岩馆，凉爽的冷气扑面而来，眼前则是一面面布满五颜六色“岩点”（Climbing Holds）的攀岩墙。

采访的主人公之一——吴文斌，即将和八名队友一起，代表新加坡出战9月19日揭幕的爱知—名古屋亚运会运动攀岩项目。

等待他受访的间隙，在惊叹他“飞檐走壁”的矫健身姿之余，他那双缠满紫色绷带的手吸引了我的注意。完成几组训练后，吴文斌向等待的记者快步走来，但在握手时却显得有些犹豫。紫色绷带盖住的，原来是皮肤被磨破露出的伤口，上面还沾着防滑的白粉。

吴文斌的双手手指缠满绷带。他解释道，在训练时皮肤很快就会磨破，绷带既是为了保护皮肤，也可以减轻伤口的疼痛。（邝启聪摄）

记者询问他手部情况时，他不好意思地笑着说：“没关系，岩点摩擦力很强，皮很快就磨破了。”他还分享道，攀岩选手靠专用的护手膏养皮，药房买不到，得在攀岩馆买。

新加坡这次派出队史最大的亚运攀岩阵容，比上届多了四名选手。本届九名亚运选手都参加过去年的泰国东运会，但除了吴文斌和陈思颖外，其余七人全是亚运新秀。

本届亚运会运动攀岩在9月29日至10月3日举行，分为速度（Speed）、抱石（Bouldering）和难度（Lead）三项。速度赛比拼攀爬速度，抱石考验在低高度岩墙上完成路线的技巧与力量，难度赛则比拼攀爬的高度。

集训一天爬七小时 与香港泰国选手交流经验

在星期三（9月2日）受访前一天，23岁的吴文斌上午进行比赛模拟，下午再加练一课，前后爬了约七个小时。手部磨破对他来说早已是家常便饭，并没有影响他的训练。

这一轮集训到9月8日结束，除了新加坡队员，还有两名香港和一名泰国选手受邀参加，团队还特意请来日本的定线员。

吴文斌说：“其实攀岩圈挺愿意互通有无的。虽然有些人觉得要藏着自己的‘秘诀’，但跟高水平的人一起练，自己永远是受益的一方。”

在三年前的杭州亚运会，吴文斌闯进全能半决赛后名列第13，无缘八人决赛。去年12月的泰国东运会，他拿下男子抱石铜牌，陈思颖则摘得女子抱石银牌，那是新加坡攀岩在去年东运会仅有的两面奖牌。

吴文斌：抱石和难度项目分拆 可冲击两枚奖牌

杭州亚运会将抱石和难度合为单个全能项目，本届则将抱石和难度分开，分别决出冠军。吴文斌说：“这给了我两次表现的机会，能冲击的奖牌也多了一块。”

在今年5月刚结束国民服役的他补充道：“第一次参加亚运的时候，我很难判断对手的水平到底有多高。经历过一次之后，我知道会遇到什么，也知道自己能做到什么。剩下的就是执行。”

和吴文斌一样，25岁的维罗西尔（Verosil）也将身兼抱石和难度两项。

维罗西尔（中）本周刚在澳大利亚拿下西岸抱石赛的冠军，将带着十足信心首次为新加坡出战亚运会。（受访者提供）

维罗西尔过去曾代表菲律宾参赛，但从小便在新加坡生活，并于2024年拿到新加坡国籍，去年首次代表我国出战东运会，并在本周拿到澳大利亚西岸抱石赛冠军。

当被问及代表新加坡出战的心情时，既是运动员也是青少年教练的他说：“今年争取亚运资格的过程充满挑战和不确定性……我期待在亚洲体坛最大的舞台之一拿出最好的表现。”

19岁的吴思慧是新秀之一，只参加抱石项目。作为新加坡体育学校首名通过攀岩项目入学的学生，她期待在亚运打出平时训练的水平，争取闯进决赛。

曾夺得抱石世界冠军的格尔马诺夫（中）说，由于本地运动攀岩国家队曾长期缺乏教练，还须要时间追赶与外界的差距。右为吴文斌，左为吴思慧。（邝启聪摄）

世界冠军级教练：不希望设目标给队员压力

数月前才接手队伍的俄罗斯裔荷兰籍教练格尔马诺夫（Gelmanov）说，这次不给选手们设成绩指标。“个人项目本来压力就够大了，再推只会适得其反。”

曾在2012年抱石世界杯夺得年度总冠军的格尔马诺夫还期望，将来能争取到非商业的训练基地。“新加坡玩攀岩的年轻人很多，只是大多数人当兴趣在玩。有了选拔机制和基地，我们就能从里面找出苗子来。”

格尔马诺夫将在9月26日带队飞往日本，而刚从斯洛文尼亚回来的吴文斌，则会提前前往东京进行适应性训练。对于那双刚经历磨损的手，吴文斌反而显得很有信心：“现在状态很好，没有问题。”

新加坡运动攀岩队亚运完整参赛名单：

吴文斌、维罗西尔、陈思颖、吴思慧、许愫馨、许愫恩、陈奕錂、刘庆伟、安德烈

受访选手小档案：

名字：吴文斌

年龄：23岁

参加项目：男子抱石、难度

历届亚运会参赛次数：一次

亚运会最佳成绩：综合第13名

受访选手小档案：

名字：维罗西尔

年龄：25岁

参加项目：男子抱石、难度

历届亚运会参赛次数：无

受访选手小档案：