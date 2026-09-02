（布宜诺斯艾利斯法新电）随着梅西（Messi）退出国家队，阿根廷队正面临一段充满考验的过渡期，他们必须尝试走出这名传奇球星离去所留下的空缺，而主帅斯卡洛尼（Scaloni）和数名老将的未来也充满疑问。

39岁的梅西星期一（8月31日）交出象征阿根廷队核心的10号球衣，结束自己的国家队生涯。

在职业生涯后期，梅西迎来黄金期，帮助球队先后赢得两届美洲杯和一届世界杯冠军。

梅西最后一次代表阿根廷参加正式比赛，是今年7月的世界杯，当时阿根廷在决赛0比1不敌西班牙，无缘卫冕。

多位老臣或退队

在斯卡洛尼麾下参加那场决赛的17名球员中，等到2030年世界杯再度开赛时，届时年龄仍低于30岁的只有两人。

38岁的老将中卫奥塔门迪（Otamendi）在世界杯结束后不久宣布退出国家队，34岁的门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martinez）随后也暗示自己可能步其后尘。

32岁的中场悍将帕雷德斯（Paredes）同样可能退出国家队，他在决赛终场哨响后攻击西班牙球员，被国际足联禁赛10场。

帕雷德斯接受阿根廷电视台访问时直言：“如果他（梅西）不在了，要让一切继续像过去一样运转会很困难。”

主帅斯卡洛尼未来悬而未决

目前最大的不确定因素，是48岁的主帅斯卡洛尼的未来。在他的带领下，阿根廷迎来自马拉多纳（Maradona）时代以来最成功的一段时期。

阿根廷主帅斯卡洛尼是否继续带队，目前悬而未决。（法新社）

斯卡洛尼于2018年接掌国家队，并在2021年率队赢得美洲杯，结束阿根廷长达28年没有赢得重大赛事冠军的等待。

他与阿根廷队的合约将在今年12月到期。世界杯前，他已同意将合约延长至2030年，但球队在决赛的表现，让他对自己的未来产生动摇。

输掉决赛后，斯卡洛尼当时说：“我已经有了自己想做什么的想法。我会履行合约，然后再看看情况。我需要思考，因为我不知道是否还能再取得如此成就。”

下一届世界杯将主要在西班牙、葡萄牙和摩洛哥举行，但由于届时是世界杯100周年，阿根廷、巴拉圭和乌拉圭都将承办一场比赛，因此自动获得参赛资格。

在此之前，阿根廷的目标是赢得2028年美洲杯冠军。

虽然梅西退出国家队，但阿根廷依旧是夺冠热门，目前阵容中还有不少熟悉的面孔，年轻球员正在成长中，梅西本人也相信球队的未来依然光明。

后辈接棒尝试弥补巨大空缺

随着梅西退出，国际米兰（Inter Milan）的劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez），以及体育马德里（Atletico Madrid）前锋阿尔瓦雷斯（Julian Alvarez）在锋线上的发挥空间可能进一步增加。

年轻新星帕斯（Nico Paz）在世界杯上获得两次出场机会，未来有望成为更固定的首发球员。阿根廷名宿迭戈·西蒙尼（Diego Simeone）的儿子朱利亚诺·西蒙尼（Giuliano Simeone）预计也会有更多出场机会，他在球队半决赛战胜英格兰的比赛中替补登场，表现不俗。

阿根廷新一代球员也在去年的U20智利世界杯中展现实力。他们自2007年以来首次闯入决赛，最终不敌摩洛哥。

阿根廷足球总会正计划为梅西举行一场告别赛。梅西是阿根廷队史进球最多及出场次数最多的球员，他代表国家队出场207次，攻入125球。

他的离开留下了一个巨大的空缺，而新一代球员将努力填补这个位置。