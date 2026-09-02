加拿大新星赖浩俊星期三（9月2日）以21比14、21比7轻取印度选手叻斯亚·森，顺利打进2026年中国羽毛球大师赛（超级750赛）男单16强。他将在星期四（3日）与印度老将斯里坎特争夺下半区的一个男单八强席位。

赛后在复盘自己首轮表现时，赖浩俊对《联合早报》说：“我觉得这场打得非常好。我对球的控制很到位，没有太多出界，尤其是第二局赢得有一点轻松。”

最新男单世界排名第九的赖浩俊，还未满22岁。这名新秀在2025年8月世锦赛上横空出世，他当时在八强完胜我国的骆建佑杀入四强，半决赛先盛后衰被中国选手石宇奇逆转，最终获得并列季军，成为加拿大历史上首位羽毛球世锦赛奖牌得主。

成绩好更受关注 赖浩俊：我还年轻也在冲击别人

从那之后，赖浩俊的成绩和排名突飞猛进。他本赛季在印尼公开赛（超级1000赛）击败名将佐纳丹男单夺冠‌，实现在高级别巡回赛中的重大突破。他在中国公开赛（超级1000赛）上打进四强，最终被法国的托马·波波夫（Toma Popov）逆转无缘决赛。

随着自身的成绩越来越好，受到的关注和冲击是否越来越多？对此，赖浩俊说：“肯定会有一点，但是不要想这个。我是年轻球员，我同样也在冲击别人。”

今年印度世锦赛，赖浩俊再次收获一枚铜牌，但整个过程几乎是去年世锦赛的翻版。半决赛同样先赢后输，被最终夺冠的法国选手拉尼尔逆转错失决赛权。而唯一不同的是，他在16进八时以2比0将骆建佑挡在了八强之外。

两次角逐世锦赛，摘下两枚铜牌，未能在成绩上更进一步。赖浩俊说：“我觉得很多方面都需要进步。在这次世锦赛上，我的体能还不够，而对手的体能非常好，所以我差了一点。”

虽说体能上差了一点，但赖浩俊以出色的防守能力和稳定的大赛心态著称，比赛中无论是领先还是落后，他都是不变的防守反击稳健打法。倘若其头顶突击变化能更加丰富，体能上再更加充沛些，相信有一天他会取得新的更大的突破。

谈到本届大师赛的目标，他说：“我不想输，我的目标就是每一场比赛都要打出自己的水平。即使输球也没有关系，但不要那种自己的技术和方法都没有打出来的输法。”

波波夫兄弟双线挺进

克里斯托·波波夫（左）和哥哥托马·波波夫在男单和男双都报捷，晋级16强。（中国羽毛球大师赛提供）

在男单下半区首轮中，二号种子法国的克里斯托·波波夫（Christo Popov）以9比21、23比21、21比16逆转泰国的帕尼查蓬·提拉萨库尔，其哥哥托马·波波夫以22比20、21比15完胜四号种子中华台北老将周天成。

除了男单双双报捷外，兄弟俩还联手以21比18、21比7击败中华台北双胞胎组合李芳至／李芳任打进男双16强。此外，男单八号种子日本名将奈良冈功大以21比18、21比7淘汰了中国的李诗沣。

女单下半区首轮，二号种子中国的王祉怡以21比6、21比14横扫泰国18岁小将托鲁格·赛恒晋级16强。后者世界排名第71，因女单退赛人多替补入围。

拉查诺克服在世锦赛32强受伤退赛的挑战，复出后顺利通过中国大师赛的首个考验。（中国羽毛球大师赛提供）

泰国名将拉查诺作为女单六号种子出战，她以21比16、21比14完胜中华台北选手董秋彤，同样晋级次轮。赛后，她对《联合早报》说：“因为我在世锦赛期间受伤了，过去两周都在恢复当中，现在感觉越来越好了。但我不会有过多期待，因为来参加比赛的对手很强，所以最后出现什么结果，我没有去想太多。”

值得一提的是，混双四号种子新科世锦赛冠军法国组合托姆·吉凯尔（Thom Gicquel）／德尔菲娜·德尔吕（Delphine Delrue）以21比23、10比21不敌中华台北组合刘广珩／许尹鏸，止步首轮。