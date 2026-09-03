在来临的爱知—名古屋亚运会上，36岁的张汇雯将作为独苗，代表新加坡参加本届新增项目之一的综合格斗（MMA）赛事。

顾名思义，综合格斗就是一种规则极为开放且允许运用多种不同武术流派的全接触竞技格斗运动。取胜的方式有很多种，可以是对手拍地投降、裁判宣布技术性获胜或击倒（对手无知觉）等等。为了避免过于暴力，也有一套规则需要遵循，例如不可以攻击眼球、咬人、扯头发和攻击下阴等。

这是张汇雯第一次随新加坡代表团出征大型综合运动会，但即便如此，作为格斗界沙场老将的她，并没有掩饰自己的雄心与自信，直接把目标锁定在金牌上。

她在接受《联合早报》的专访时透露，自己刚结束在新西兰长达三个星期的训练，获益良多，并将自信归于长期以来的有效训练与正确的心态。

精通各种格斗术的张汇雯认为，自己最擅长的是巴西柔术，但因为单纯的柔术比赛主要是在地面进行降服，不能出拳和踢脚，所以她更喜欢综合格斗的灵活性。（特约摄影李姿仪摄）

喜欢综合格斗的灵活性

张汇雯精通巴西柔术、泰拳和拳击，但后来转战综合格斗，主要是因为更喜欢后者的灵活性与学无止境。

她说：“我喜欢综合格斗，因为它好像有学不完的东西。”

她还说：“巴西柔术比赛和在综合格斗中所运用的柔术，规则非常不同。单纯的柔术比赛主要是在地面上进行降服，但在综合格斗中，你可以出拳攻击对手。

“我觉得综合格斗比较能体现格斗的本质。我不希望自己受到规则的限制，不能做某些动作，比如说不能出拳。如果在现实情况下，有人把我压倒在地并试图攻击我，我当然要出拳还击，对吧？”

张汇雯曾是全球顶级格斗组织ONE冠军赛旗下职业MMA选手，职业生涯共赢得八场胜利，也是两次草量级世界冠军挑战者。但相比于个人战绩，张汇雯似乎更看重自己“先行者”的身份。

她说：“最令我引以为豪的是，我是新加坡最稳定的综合格斗选手之一，也算是为年轻一代提供了一条发展道路，让她们知道，其实这是她们可以尝试的事情，甚至有可能以此为基础，发展成一份事业。”

张汇雯去年刚与ONE冠军赛约满，并指出，若不是恢复了自由身，她恐怕无法代表新加坡出征亚运会。

她还透露，自己去年其实已受邀参加泰国东运会，但当时因家事而婉拒机会。不过，她这次欣然接受邀请，并凭借今年5月在乌兹别克斯坦举行的亚锦赛所赢得的银牌，成功搭上爱知—名古屋亚运会的直通车，将角逐女子传统60公斤级项目。

曾是A*STAR研究助理

在2016年成为一名职业MMA选手之前，张汇雯在新加坡科技研究局（A*STAR）神经发育研究中心担任研究助理。

在大学时期主修心理学的张汇雯说，自己原本一边上班，一边练拳，但输掉第一场比赛后的不甘心，让她更加发愤图强，钻研更多的格斗术。

但真正让她下定决心转换跑道的，其实是她意识到了，职业运动有一个无法回头的时间窗口。“如果我真的想在一项运动上有所成就，我就一定要趁年轻。如果有一天我决定退役了，我还可以继续深造，所以我觉得这是比较合理的做法。”

虽然离开了自己的专业领域，但张汇雯还是将心理学融入了比赛。

她指出，心理学教会她如何改变心态，并举例说：“就像当你遇到可怕的对手时，你可以告诉自己，你之所以感到害怕是因为这是一场重要的比赛，你在乎这个舞台，不是惧怕任何对手。你可以把这份恐惧转化为积极力量。”

张汇雯也自认是一名“思考型”的格斗选手。“我会根据不同的对手，采取不同的战略。如果比赛需要我主动出击，我会毫不犹豫地加快步伐，率先发动攻击，但如果面对的是一名非常有侵略性且拥有一击制胜能力的对手时，我就会采取主守战略，伺机而动。总的来说，我觉得自己的适应能力挺强的。”

曾讨厌运动 想方设法逃体育课

张汇雯17岁才开始接触格斗运动。事实上，她小时候非常讨厌运动，小学时期的课外活动是合唱团。

她笑说：“我就是那个小时候总会找各种借口不去上体育课的女孩。

“我讨厌太阳，喜欢待在室内，小时候也从未接触过格斗运动，所以当以前的同学知道我现在是MMA选手时，都感到非常惊讶。”

尽管在擂台上狠劲十足，看起来“凶神恶煞”，但其实张汇雯的性格内向、已婚、且非常喜欢小动物。请她形容一下自己时，她的第一句是：“我其实没有看起来那么可怕。”

沈楷雄（右）是张汇雯的丈夫、工作伙伴，也是训练搭档。（特约摄影李姿仪摄）

丈夫眼中认真和搞笑的女孩

张汇雯的丈夫沈楷雄也是一名综合格斗手，两人约两年前与另一名友人合开一间MMA拳馆。

谈到妻子，沈楷雄说自己最欣赏对方的工作态度。“无论是训练还是经营事业，她都非常勤奋，几乎无人能及。她总是主动争取，不断努力，希望取得更多成就。”

在沈楷雄的眼里，私下的张汇雯是个“有点搞笑、有点孩子气且随性”的女孩，和工作时完全相反。

“我觉得她身上这种截然不同的两面，展现了她性格丰富的一面，也说明她能够根据不同的情况，灵活地调整自己。”

从曾经躲着体育课的合唱团女孩，到如今站上各大擂台的综合格斗猛将，张汇雯的运动之路显然与“传统”二字相去甚远。如今，她即将迎来自己的亚运首秀，而目标也非常明确，那就是站上最高领奖台。

新加坡综合格斗队完整参赛名单：

张汇雯

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