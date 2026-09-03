（奥斯纳布吕克法新电）凯恩（Kane）在里程碑之战梅开二度，帮助卫冕冠军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）于新加坡时间星期四（9月3日）凌晨在德国杯首轮比赛中，在客场先丢一球的情况下以4比1逆转战胜德乙球队奥斯纳布吕克（Osnabruck）。

比赛仅开始五分钟，主队凭借迈斯纳（Meissner）在禁区外攻入一记球路下坠的凌空抽射世界波，让主队一度看到爆冷希望。

曾21次夺得德国杯冠军的拜仁，上一次在首轮出局还要追溯到1994年。他们很快扳平比分，在第18分钟由凯恩破门。

六分钟后，比绍夫（Bischof）补射得手，帮助拜仁反超比分。第73分钟，奥利塞（Olise）巧妙破关，加上凯恩第86分钟罚球命中，锁定胜局。

这场比赛也是凯恩第150次在各项赛事中为拜仁出场，这名英格兰国家队队长至今为球队攻入148球，场均近一球的效率相当惊人。

他在赛后说：“在客场、在这样非常好的氛围下比赛从来都不容易。他们用一个精彩的进球打响比赛，我们必须保持冷静，我很高兴赢下比赛。”