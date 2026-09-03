五届世界杯冠军巴西、另一支南美球队巴拉圭和亚洲劲旅日本，11月将齐聚新加坡，与“雄狮”新加坡国家足球队一起参加新设立的“瑞穗蓝色挑战——新加坡加冷足球系列赛”（Mizuho Blue Challenge - The Kallang Football Series Singapore）。

加冷集团和电通体育国际（Dentsu Sports International）星期四（9月3日）联合宣布这三支球队在11月国际比赛日到国家体育场比赛的消息。新加坡将在11月13日和巴拉圭展开较量；接着巴西和日本将在14日继今年世界杯32强赛后再度交锋，当时巴西2比1绝杀战胜日本。

随后，新加坡将在17日与巴西迎来难得的交手机会，日本和巴拉圭则在同日稍后对战，为这次赛事画上句号。

雄狮和日本备战亚洲杯

根据最新的世界排名，巴西排名世界第五、日本第17、巴拉圭第34，世界第148的雄狮能借此机会和世界排名前列的球队交锋，备战明年年初的亚洲杯正赛。

雄狮主帅李斯平说：“我们非常期待与强队交手。这类比赛对我们来说弥足珍贵，因为它们能检验我们的实力，让我们了解自身的水平，更重要的是，还能让我们发现需要改进的地方。

“我们已经取得不错的进步，但还有很多工作要做，我们现在踢的每一场比赛都是为了更好地备战亚洲杯。”

同样要备战亚洲杯的日本主帅森保一说：“我们很高兴能在11月有机会迎战两支实力强劲的南美球队。

“毋庸置疑，巴拉圭和巴西在最近一届世界杯上的最终排名都高于日本。我们希望充分利用这次宝贵的机会，把握每一个国际比赛窗口，在现有基础上继续前进，并在明年1月的亚足联亚洲杯上拿出我们尽可能最好的表现。

“在世界杯期间，我看到包括新加坡在内的亚洲各地，有许多人支持日本国家队。能够在一个如此热爱并拥抱足球的国家参加比赛，我们深感荣幸，也对此机会由衷感激。我非常期待在新加坡与我们的球迷见面，并在这个对足球充满热情的国家与他们共同分享这一特殊时刻。”

日本瑞穗金融集团是这次比赛的冠名赞助商，森保一也感谢集团的支持与赞助。

巴西国家队时隔七年来新

巴西23岁以下国奥队曾在2008年和新加坡国家队在国家体育场交锋，当时前者以3比0获胜，11月的比赛将是两国成年队首次交锋。巴西国家队对国家体育场并不陌生，曾在2014年于同一片场地4比0打败日本，2019年1比1踢平塞内加尔，这些比赛同样是友谊赛。

比赛门票将在9月4日中午12时起通过加冷集团网站开始出售。新加坡对巴拉圭的比赛门票从28元起跳，球迷们也有机会在17日通过一张门票观赏两场比赛。