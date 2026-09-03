（纽约综合电） 世界排名第一的白罗斯名将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）星期四（9月3日）在美网公开赛女单次圈中展现统治力，仅用时53分钟便以两个6比1横扫俄罗斯资格赛选手波利娜·亚琴科（Polina Iatcenko），朝着美网“三连冠”伟业再迈进一步。

自今年3月包揽印第安维尔斯与迈阿密“阳光双冠”后，阿丽娜便陷入短暂的冠军荒。

不过此役她火力全开，全场轰出24个制胜分，不仅底线压迫感十足，网前截击也极为细腻。首盘比赛，阿丽娜在自己的发球局仅丢四分，全场仅被破发一次。她将在第三圈对阵乌兹别克斯坦选手卡米拉·拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）。

阿丽娜赛后满意地说：“我对今天展现出的竞技水平以及专注度感到非常高兴。”

杰西卡冲击世界第一 莱拉淘汰泰选手

同日，美国本土宠儿、赛会3号种子杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）也高歌猛进。她仅用时56分钟，便以6比3、6比1轻取2020年澳网冠军索菲娅·克宁（Sofia Kenin）。

值得一提的是，杰西卡是本届美网有望取代阿丽娜登顶世界第一的三名选手之一。她将在下一圈迎战加拿大名将莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez），后者以6比4、6比1淘汰泰国选手女将玛南猜亚·萨王凯（Mananchaya Sawangkaew）。

男单方面，赛会7号种子、2021年美网冠军梅德韦杰夫（Medvedev）以6比1、6比3、7比5击退美国外卡本土选手戈尔兹尼（Gorzny）。

比赛中出现一段趣味插曲——两只小鸟突然飞落到球网上，导致梅德韦杰夫不得不重打一个他本以为已经拿下的分数，这让他感到有些不悦。

卫冕冠军阿尔卡拉斯复出受瞩目 纳卡希马爆冷出局

男单卫冕冠军阿尔卡拉斯（Alcaraz）的动向同样备受瞩目。这位在今年1月夺得个人第七座大满贯（澳网）冠军的西班牙名将，此前因手腕伤势缺阵长达四个月，接连错过法网和温网。

他在首圈直落三盘击败萨菲乌林（Safiullin）宣告强势回归，次圈则迎战葡萄牙选手法里亚（Faria）。

在其他男单次圈赛事中，8号种子谢尔顿（Shelton）在主场观众的狂热支持下，鏖战四盘以6比3、5比7、7比6（3）、7比5力克波兰名将胡尔卡奇（Hurkacz）。

此外，受纽约雨水搅局影响，部分首圈赛事延期进行。中国“幸运落败者”布云朝克特首圈表现惊艳，以6比2、6比1、6比1横扫赛会12号种子、西班牙选手乔达尔（Jodar），爆冷挺进次圈。