快艇因规避工资帽 遭NBA开3000万美元历来最高罚单
（纽约综合电）美国职业篮球联赛（NBA）新加坡时间星期四（9月3日）凌晨向洛杉矶快艇（LA Clippers）开出巨额罚单。因在2022年签下球星伦纳德（Leonard）时严重违反联盟的工资帽规定，快艇被勒令罚款3000万美元（约3809万新元），未来连续五个首轮选秀权被没收，老板鲍尔默（Ballmer）也遭禁赛一年。
快艇对处罚强烈抗议，并誓言将全力上诉以证明清白。
根据NBA公布的处罚决定，快艇在2029年至2033年连续五年的NBA选秀中，每年都将被剥夺一个首轮选秀权。快艇老板鲍尔默被禁止参与一切联赛与球队活动一年；球队商业运营总裁祖克（Zucker）遭停职一年；篮球运营总裁弗兰克（Frank）则被停职半年。
涉案核心球员伦纳德个人被罚款70万美元。他的商业经理兼舅舅罗伯逊（Robertson）被禁止在五年内代表任何球员与NBA球队接触。
这笔高达3000万美元的罚款，写下NBA历史最高罚款纪录，此前最大的罚款单是2000年明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）因违反工资帽规定而被罚款350万美元。
NBA总裁萧华（Silver）在声明中说：“我对公然违反规则的行为，以及导致这一不当行为的快艇管理层制度和领导力的失败深感失望。惩罚的严厉程度反映违规行为的严重性。”
通过赞助商秘密输送2800万美元 伦纳德自称不知情
调查显示，快艇在2022年与伦纳德签约时，通过球队的商业赞助商，以秘密商业合同的形式向伦纳德提供高达2800万美元的收入，以此规避联盟的工资帽规定。其中涉及目前已破产的数字银行金融服务公司Aspiration。
第三方律所的调查报告指出，快艇主动促成伦纳德与四家球队赞助商——Aspiration、Boingo Wireless、Daktronics和Lockton Insurance之间的代言协议。快艇通过提供商业合作机会，诱导这些公司与伦纳德签署协议，甚至为伦纳德及其团队支付个人开支。此外，快艇还向联盟隐瞒罗伯逊索要不正当经济利益的行为。
快艇在官方声明中强烈反驳NBA的调查结果，称这项调查带有严重偏见，旨在迎合“预设的叙事”而非基于事实与证据。
声明指出：“过去一年，我们展现出充分的诚意进行配合，现在我们将全力证明清白。我们计划通过所有可行的途径，积极挑战这一调查结果和处罚决定，并期待进行道德和公正的仲裁程序。”
值得一提的是，快艇在今年7月已原则上同意将伦纳德交易至多伦多猛禽（Toronto Raptors），但猛禽当时说，会等待此案的调查结果出炉后再敲定交易。
已被推上舆论风口浪尖的伦纳德在声明中说：“在我重返多伦多之际，我专注于自己能控制的事情，结束这一章，并重新开始。我本着真诚的态度与快艇签署合同，对我身边人的判断力失误，我承担全部责任，并对这一事件给球迷和家人带来的困扰深表遗憾，但我完全不知道有人企图规避工资帽。”