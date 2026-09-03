（纽约综合电）美国职业篮球联赛（NBA）新加坡时间星期四（9月3日）凌晨向洛杉矶快艇（LA Clippers）开出巨额罚单。因在2022年签下球星伦纳德（Leonard）时严重违反联盟的工资帽规定，快艇被勒令罚款3000万美元（约3809万新元），未来连续五个首轮选秀权被没收，老板鲍尔默（Ballmer）也遭禁赛一年。

快艇对处罚强烈抗议，并誓言将全力上诉以证明清白。

根据NBA公布的处罚决定，快艇在2029年至2033年连续五年的NBA选秀中，每年都将被剥夺一个首轮选秀权。快艇老板鲍尔默被禁止参与一切联赛与球队活动一年；球队商业运营总裁祖克（Zucker）遭停职一年；篮球运营总裁弗兰克（Frank）则被停职半年。

涉案核心球员伦纳德个人被罚款70万美元。他的商业经理兼舅舅罗伯逊（Robertson）被禁止在五年内代表任何球员与NBA球队接触。

这笔高达3000万美元的罚款，写下NBA历史最高罚款纪录，此前最大的罚款单是2000年明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）因违反工资帽规定而被罚款350万美元。

NBA总裁萧华（Silver）在声明中说：“我对公然违反规则的行为，以及导致这一不当行为的快艇管理层制度和领导力的失败深感失望。惩罚的严厉程度反映违规行为的严重性。”

The NBA announced today that the LA Clippers and Kawhi Leonard have been penalized for violating the salary cap circumvention rules contained in the league’s Collective Bargaining Agreement with the National Basketball Players Association.



Full Release: https://t.co/EQgxDWSsBp — NBA Communications (@NBAPR) September 2, 2026

通过赞助商秘密输送2800万美元 伦纳德自称不知情

调查显示，快艇在2022年与伦纳德签约时，通过球队的商业赞助商，以秘密商业合同的形式向伦纳德提供高达2800万美元的收入，以此规避联盟的工资帽规定。其中涉及目前已破产的数字银行金融服务公司Aspiration。

第三方律所的调查报告指出，快艇主动促成伦纳德与四家球队赞助商——Aspiration、Boingo Wireless、Daktronics和Lockton Insurance之间的代言协议。快艇通过提供商业合作机会，诱导这些公司与伦纳德签署协议，甚至为伦纳德及其团队支付个人开支。此外，快艇还向联盟隐瞒罗伯逊索要不正当经济利益的行为。

快艇在官方声明中强烈反驳NBA的调查结果，称这项调查带有严重偏见，旨在迎合“预设的叙事”而非基于事实与证据。

声明指出：“过去一年，我们展现出充分的诚意进行配合，现在我们将全力证明清白。我们计划通过所有可行的途径，积极挑战这一调查结果和处罚决定，并期待进行道德和公正的仲裁程序。”

值得一提的是，快艇在今年7月已原则上同意将伦纳德交易至多伦多猛禽（Toronto Raptors），但猛禽当时说，会等待此案的调查结果出炉后再敲定交易。

已被推上舆论风口浪尖的伦纳德在声明中说：“在我重返多伦多之际，我专注于自己能控制的事情，结束这一章，并重新开始。我本着真诚的态度与快艇签署合同，对我身边人的判断力失误，我承担全部责任，并对这一事件给球迷和家人带来的困扰深表遗憾，但我完全不知道有人企图规避工资帽。”