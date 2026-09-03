2026年女篮世界杯即将开打，会在星期五（9月4日）于德国柏林迎战美国队的中国女篮却意外损失一员大将。中锋李月汝因护照在美国邮寄过程中意外遗失，无法随队出征。

李月汝是中国队的主力中锋之一，她在2024年巴黎奥运会上，以场均17.7分和11.0个篮板的数据领跑中国队。

27岁的她在个人微博上说：“非常遗憾这次没能和姐妹们一起并肩作战。由于护照在邮寄过程中遗失，尽管各方一直在帮我全力寻找和想办法，但还是遗憾错过了比赛。特别感谢有关部门、使领馆、协会和队里这段时间付出的努力。虽然无法到场，但我的心一直和大家在一起！姐妹们加油，中国女篮加油！”

失去了护照，这名效力于达拉斯飞翼（Dallas Wings）的球员无法离开美国，前往德国。

身高1.94米的李月汝在2019年美国女子职业篮球联赛（WNBA）选秀中，于第三轮被亚特兰大梦想（Atlanta Dream）队选中，但直到2022年加盟芝加哥天空（Chicago Sky），她才首次在这一美国顶尖联赛中登场。

随后的一个赛季，她未在WNBA征战，后于2024年重返联赛，并先后效力过洛杉矶火花（Los Angeles Sparks）、西雅图风暴（Seattle Storm）和达拉斯飞翼。

在其WNBA职业生涯的114场比赛中（其中14场首发），李月汝场均得到4.4分、3.3个篮板，场均出场12.7分钟。

本赛季，作为达拉斯飞翼的替补，她在29场比赛中场均贡献3.3分、2.6个篮板，场均出场10.3分钟。

中国女篮将在小组赛中分别迎战美国女篮、捷克女篮和意大利女篮。