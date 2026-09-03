（巴黎综合电）据知情人士透露，芬兰、瑞典与丹麦三国的足球总会已正式致函欧洲联盟体育委员米卡莱夫（Micallef），要求在布鲁塞尔举行面对面会谈，以表达对国际足球联合会治理方式的深切担忧。此举意味着欧盟决策层可能介入这场动摇世界足坛高层的纷争。

消息人士向路透社证实，信函由芬兰足总会长拉赫蒂（Lahti）、丹麦足总会长莫勒（Moller），以及瑞典足总会长奥斯特伦（Astrom）联名签署。欧洲体育专员公署星期三（9月2日）已确认收到信件，但尚未明确米卡莱夫是否会接见这三名足总负责人。瑞典足总对此拒绝置评，芬兰与丹麦足总以及国际足联则未立即回应置评请求。

据悉，这三国的欧洲议会议员在今年夏季早些时候，便向各自国家的足总提出交涉，促成了此次联名行动。三国足总对国际足联的决策机制、透明度，以及缺乏咨询表示高度关切，核心矛头直指此前已被搁置的“国际足联推进企业”（FIFA Forward Enterprise，简称FFE）计划。

因凡蒂诺目前正争取明年连任，但因为试图引入私人资本的风波面临众多不确定性。（路透社）

该计划曾拟引入私人资本，共同组建一家掌握包括世界杯在内的赛事权益商业实体。这一构想引爆了欧洲足坛的强烈反对，更一度促使反对国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）的人士酝酿提出不信任动议。北欧三国足总在信中指出，私人投资者若涉足国际足联核心商业命脉，加之决策过程缺乏沟通与透明度，已动摇了对国际足球未来掌控权的根本基石。

信函还特别援引了2021年欧洲各界联手击退“欧洲超级联赛”的先例，呼吁欧洲足球管理机构与政策制定者再次携手，捍卫现有的足球运动传统体系。

包括丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典和法罗群岛在内的北欧六个足球总会，上个月已公开表态对因凡蒂诺失去信任，并联合呼吁对该商业计划展开独立调查，同时对国际足联的整体管治机制进行外部独立审查。