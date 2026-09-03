（米兰综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）前队长法夫雷加斯（Fabregas）作为主帅的表现同样出色，他因上赛季带领意甲球队科莫（Como）历史性取得欧冠联赛资格，被选为2025-26赛季的意甲年度最佳主帅，进一步巩固自己作为欧洲足坛最令人瞩目的年轻教练之一的地位。

这名西班牙教练星期三（9月2日）在表彰意大利足坛杰出人物的“意大利足球大赏”（Gran Gala del Calcio AIC）颁奖典礼上，摘下这项个人最高荣誉。

科莫是39岁的法夫雷加斯职业球员生涯效力的最后一支球队。他在2023年挂靴，科莫当时还是意乙球队。之后，他以临时主帅身份带队发挥关键作用，率队升级意甲，他也在2024年夏天正式转正。

自全面接掌球队以来，法夫雷加斯成功将科莫从一支传统上只能在低级别联赛为生存而战的球队，逐渐打造成意大利顶级联赛一股不容忽视的力量。

但他获得这项荣誉的主要原因，是科莫上赛季踢出了令人惊艳的表现。他们以历史性的意甲第四名收官，并首次获得欧冠资格。

在法夫雷加斯执教的首个意甲赛季中，球队于2024-25赛季取得第10名，为此后的突破打下坚实基础。

本赛季，科莫也延续良好势头，在首轮联赛客场与乌迪内斯（Udinese）1比1踢和后，次轮爆冷以2比1打败那波利（Napoli），进一步展现了球队如今在意大利足坛顶级行列中的实力与竞争力。

效力于科莫的22岁阿根廷进攻组织者帕斯（Paz）也因为上赛季攻入了12球并送出6次助攻，获选为年度最佳年轻球员。

国米仍是最大赢家

最佳球员奖则由卫冕冠军国际米兰（Inter Milan）的迪马尔科（Dimarco）夺得。这名27岁的意大利边翼卫上赛季表现令人惊艳，并交出了非常亮眼的进攻数据，贡献7个进球和18次助攻。

国米也是当晚的最大赢家，除了最佳球员之外，他们也当选最佳球会，另外有五名球员入选最佳阵容，分别是巴斯托尼（Bastoni）、阿坎吉（Akanji）、迪马尔科、恰尔汗奥卢（Calhanoglu）和劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）。