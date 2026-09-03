新加坡羽毛球头号男单骆建佑星期四（9月3日）以18比21、21比11、17比21惜败中国名将翁泓阳，无缘晋级2026年中国羽毛球大师赛（超级750赛）男单八强。

这是双方继去年丹麦公开赛（超级750赛）首轮后的第二次交手，当时骆建佑以1比2不敌翁泓阳。此番深圳再战，骆建佑虽然拼劲全力，但还是败下阵来。

比赛开始后，双方你来我往打成4比4。之后，翁泓阳加强攻势，连得四分拉开比分，并以11比8进入中场休息。重新开打后，骆建佑稳住阵脚以13比11、17比15领先。但翁泓阳在追成17平后一鼓作气反超比分，最终以21比18先拿下第一局。

易边再战，骆建佑来到逆风一侧场地，在第二局打了翁泓阳一波5比0、8比2的良好开局。他在以11比8结束局间歇后，打出一波10比3的得分，以21比11扳平局分。

第三局，双方展开终极较量，骆建佑加强攻势，开局以5比2领先。但作为卫冕冠军的翁泓阳，抓住逆风的有利时机稳扎稳打，连续得分以8比5反超。尽管骆建佑努力调整自己，但没能实现逆转翻盘，最终以17比21失利。