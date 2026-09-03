（东京综合电）随着2026年爱知—名古屋亚运会临近，日本乒乓球选手张本智和在接受前日乒一姐、世界冠军石川佳纯采访时，再次展现争冠决心，直言自己的目标是击败中国队夺冠。

本届亚运会乒乓球项目将于9月20日至28日举行，设男女团体、单打、双打及混双项目，共七枚金牌可争夺。根据此前公布的参赛名单，中国将派出以王楚钦和孙颖莎领衔、林诗栋与蒯曼等新生代为主的“换血”阵容，向全部七个小项发起冲击。

23岁的张本智和将参加男单、男双和男团三个项目，这名男单世界排名第四的选手是日本男队在本届亚运会冲击金牌的核心主力，与他并肩出战的还有世界排名第三的松岛辉空。

面对石川佳纯提及中国队实力强劲、亚运会高手云集时，张本智和没有回避压力，而是明确表示：“毫无疑问，我的目标就是拿下金牌。我知道形势很严峻，但我会做好准备，每一场都拼尽全力。我最近的状态一直在往上走。”

2024年巴黎奥运会上，张本智和在八强以3比4遗憾输给最终夺冠的樊振东，如今势要在主场夺冠“复仇”。日本男队近年对中国的威胁持续增加，而张本智和也多次击败中国选手，将冲击冠军作为自己的目标。

盼与妹妹延续横滨赛夺冠势头

张本智和的信心也与近期出色的竞技状态有关，他和妹妹张本美和在8月举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）横滨冠军赛中，分别在男单和女单夺冠。

他希望横滨的成功并非昙花一现，并将“兄妹同时夺冠”的势头带到亚运赛场。他说：“能和美和一起代表日本参加亚运会，我非常开心。我们兄妹之前在横滨冠军赛双双夺冠，那是很难得的体验，我希望把那股势头延续到亚运会。”

此次亚运会，也会是张本智和兄妹首次共同代表日本参加亚运会。谈及妹妹张本美和的快速成长，张本智和自豪地说：“美和的进步速度非常惊人。我们在家也会聊乒乓球，互相交换意见。我作为哥哥，同时也是一名选手，会尊重她的比赛。”

18岁的张本美和目前女单世界排名第三，与哥哥一样被日本队寄予厚望。张本智和希望，两人在名古屋都能打出最佳表现。