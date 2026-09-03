在美加墨世界杯赛上表现出色，且因为颜值出众而受到不少关注的日本前锋中村敬斗，正式加盟法甲球队里昂（Lyon）。

里昂星期三（9月2日）宣布，他们已从法乙球队兰斯（Reims）签下了中村敬斗。双方签署了一份为期四年的合约。

26岁的中村敬斗今夏首次代表日本队出战世界杯。他四场比赛全部首发，并在2比2战平荷兰的小组赛中，攻入本届自己在日本队的首个进球。

里昂上赛季联赛仅排第四，中村敬斗加盟里昂的任务就是竭力协助球队重夺阔别已久的法甲冠军，并帮助球队在欧洲联赛取得好成绩。

里昂上一次夺冠是在2007-08赛季，当时球队连续七年称霸法国顶级联赛，但随着巴黎圣日耳曼（PSG）日益强大，其他球队也更加进步，他们与冠军渐行渐远。

旅欧多年辗转多国联赛 中村敬斗披11号球衣

中村敬斗在里昂身披11号球衣。他在里昂官网说道：“非常开心能够加盟里昂。这是一家非常伟大的球会。我已经迫不及待想要穿上这件新球衣上场，并为球队带来改变。”

中村敬斗在日本J联赛顶级球队大阪钢巴（Gamba Osaka）开启职业生涯，自2019年起便旅欧发展。

他最初租借加盟荷兰球队特温特（Twente），之后效力奥地利球队LASK，并于2023年加盟兰斯。

虽然包括法甲在内的欧洲五大联赛今夏转会窗口已于星期二（1日）关闭，但法国媒体报道，中村敬斗此次转会是依据法国特殊规定完成。该规定允许法国球会在转会截止日期过后，从另一支法国球队引进球员。

中村敬斗自2023年3月首次代表日本国家队出场以来，已为国家队上阵29次，攻入11球。