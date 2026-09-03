新加坡健儿在韩国首尔举行的2026年世界硬地滚球（Boccia）锦标赛上创造历史，双人组合颜恺宏／努鲁拉西卡（Nurulasyiqah）星期四（9月3日）在BC3级双人赛决赛中，以3比1击败世界排名第四的强敌希腊，为我国赢得历来首枚硬地滚球世锦赛金牌。

连同陈仪婷日前在BC1级女子个人赛中收获的一枚铜牌，我国代表团在本届世锦赛共斩获一金一铜，创下历来最佳战绩。世锦赛是硬地滚球仅次于残奥会的最高水平国际赛事。

颜恺宏与努鲁拉西卡目前世界排名第七。在轨道助理们的协助下，两人在小组赛战胜埃及与希腊。虽不敌阿根廷，但仍成功跻身淘汰赛。

进入八强后，我国组合先是以5比4险胜传统劲旅泰国，随后在半决赛发挥出色，以5比0完胜巴西挺进决赛。

到了金牌战，颜恺宏与努鲁拉西卡再次碰上小组赛交手过的希腊组合。前两局双方战成1比1平，随后我国选手顶住压力，关键的最后两局各得一分，最终以3比1锁定胜局，登上世界之巅。

颜恺宏赛后受访时说：“这感觉就像做梦一样。我们从未想过能拿下双人赛世界冠军，原本觉得遥不可及的目标，今天竟然真的实现了。”

努鲁拉西卡则透露：“我们赛前特地研究了希腊队的出球套路，并制定了针对性战术，这起到了关键作用。能两次战胜实力强大的希腊队，非常不可思议。”

努鲁拉西卡16年后再度站上世锦赛领奖台

这也是努鲁拉西卡时隔16年后再度站上世锦赛领奖台。她曾在2010年葡萄牙里斯本世锦赛斩获BC3级女子个人赛铜牌，那是新加坡在这项赛事的首枚奖牌。

此前进行的BC1级女子个人赛中，我国好手陈仪婷也再创佳绩。她在小组赛及复赛接连战胜以色列、波兰、法国与西班牙选手；半决赛虽不敌最终夺冠的印度尼西亚选手汉达亚妮（Handayani），但她随后在铜牌战中迅速调整状态，以4比2击败马来西亚选手安吉琳（Angeline），夺得个人首枚世锦赛奖牌。

陈仪婷说：“半决赛失利确实令人难过，但我知道必须迅速专注起来，在铜牌战全力以赴。很开心能拿下奖牌，接下来会继续努力。”

硬地滚球首尔世锦赛于8月27日至9月3日举行。这也是我国硬地滚球队出战2026年爱知—名古屋亚洲残疾人运动会前的重要练兵之役。