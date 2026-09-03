（萨拉热窝综合电）继阿根廷球星梅西（Messi）日前宣布退出国家队后，足坛又一名功勋老将告别国际赛场。40岁的波黑队长哲科（Dzeko）星期四（9月3日）宣布，他将在10月3日对阵瑞典的欧洲国家联赛后，结束自己长达19年的国家队生涯。

自2007年6月对阵土耳其的国际比赛完成国家队首秀以来，哲科已经为波黑出场151次，攻入73球，两项数据均为队史纪录。他早前率领波黑队出征美加墨世界杯，这是波黑队史第二次参与这项足坛盛宴，但在32强被东道主之一的美国队淘汰。

哲科（11号）在美加墨世界杯32强中，带领波黑队出战东道主美国队。（路透社）

这名被波黑球迷称为“钻石”的前锋说：“在我的职业生涯中，没有任何事能与我每次穿上这件球衣时所感受到的自豪相提并论。绝对没有。这是我童年的梦想。在我有幸代表祖国的151次登场中，每一次我都怀揣着这个梦想。”

如今，哲科认为是时候离开国际赛场了。他说：“现在我觉得是时候退役了。如果说我能以40岁的高龄继续坚守国家队，那是因为我真的倾尽了所有。每一次，我都毫无保留。为祖国效力，是足球给予我的最令人动容的机会。”

哲科在国家队最辉煌的篇章发生于2014年，当时他在世界杯欧洲区外围赛攻入10球，帮助波黑历史上首次晋级世界杯正赛。虽然球队最终未能从小组出线，但这段经历至今仍是他职业生涯最珍贵的回忆之一。

邀请球迷见证国家队谢幕战

哲科希望波黑球迷能到场观看与瑞典的告别战，陪伴自己完成国家队生涯的最后一战。（路透社）

波黑将于9月至10月分别与波兰、罗马尼亚和瑞典进行欧洲国家联赛的比赛。哲科也向波黑球迷发出邀请，希望他们在10月3日前来观赛，陪伴自己完成国家队生涯的最后一战。

“我只希望在那晚对阵瑞典时你们能在现场，这样我们就能再次共同分享这份感动。这也是我想如何度过代表祖国的最后一晚，有你们所有人陪伴在侧，身穿着我自孩提时代起就挚爱的球衣，这件我余生都将深爱下去的球衣。”

虽然告别国家队，但哲科仍会在球会层面继续征战，他上赛季帮助德甲球队沙尔克（Schalke）重返德甲后，今年8月如愿与球队续约一年。