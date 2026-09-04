（路透电）据路透社获得的一份法院文件显示，国际足球联合会（FIFA）指责欧洲足联（UEFA）对它以及主席因凡蒂诺（Infantino）展开“抹黑行动”，使双方围绕出售国际足联商业权益股份提案的争端进一步升级。

欧足联上周向美国纽约南区联邦地区法院提交了单方申请，寻求获取总部位于美国的实体公司的证词和文件，以便用在瑞士发起的潜在刑事诉讼。

国际足联在回应文件中说：“虽然这些申请被冠以诉状的形式、附有案头标题和案卷号，但它们充其量只是新闻稿，旨在进一步支持欧足联针对国际足联及领导层发起的抹黑行动。”

路透社已联系国际足联和欧足联寻求置评。

欧足联此前表示，正在考虑就已被搁置的“国际足联推进企业”（FIFA Forward Enterprise，简称FFE）计划对因凡蒂诺及其他国际足联官员提起刑事诉讼。国际足联原本计划通过出售这家公司股份，为包括世界杯在内的核心赛事商业权益引入私人资本。欧足联指控说，这个提案在未与国际足联管理机构及211个会员总会进行充分协商的情况下便私下推进。提案最终遭到欧足联及其他地区管理机构的反对，并于7月31日被撤回。

国际足联在文件中称：“欧足联没有选择参与民主程序，而是发布了一份新闻稿，开启了针对国际足联及其领导层长达数周的抹黑行动。”国际足联进一步指责欧足联的反对动机是为了维护欧洲足球的统治地位。

因凡蒂诺将于2027年3月寻求第四个任期。然而，自提出这项现已废弃的提案以来，他遭到了广泛批评，多个国家已撤回对他参选的支持。