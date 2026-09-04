（布宜诺斯艾利斯综合电）阿根廷足球总会（AFA）宣布，为了向日前宣布退出国家队的超级巨星梅西（Messi）致以敬意，本周末阿根廷国内的所有足球赛事，都将在进行到第10分钟时暂停，全场进行一分钟的起立鼓掌。

39岁的梅西在代表阿根廷国家队征战期间，最常身穿标志性的10号球衣。他在星期一（8月31日）正式宣布退役，结束其辉煌的国家队生涯。

阿根廷足总在新加坡时间星期四（9月3日）发表文告说：“在即将到来的这一轮比赛中，无论是男子还是女子，所有级别和类别的赛事，都将在上半场第10分钟暂停，全体鼓掌一分钟，以表彰梅西在阿根廷国家队的辉煌职业生涯。”

“此外，凡是配备有大屏幕的体育场，在比赛开始前必须播放足总的官方致敬视频。”

这名效力于美国职业足球大联盟（MLS）迈阿密国际（Inter Miami）的前锋在今年夏天举办的世界杯上，带领阿根廷队获得亚军。他在八场比赛中攻入八球，将自己的国家队进球数最终锁定在125个（其中21个为世界杯进球）。

这是梅西职业生涯中第二次宣布从国家队退役。2016年美洲杯决赛负于智利后，他曾宣布退出国家队，但随后选择回归，并带领阿根廷队夺得2021年和2024年美洲杯冠军，以及2022年世界杯冠军。

梅西目前并未透露这是否也会是他效力迈阿密国际的最后一个赛季。他目前正在美职联度过自己的第四个赛季。上个赛季，他带领迈阿密国际夺得队史首座美职联总冠军，并连续第二年荣膺常规赛最有价值球员（MVP）。