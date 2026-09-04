（悉尼法新电）澳大利亚网球名将基里奥斯（Kyrgios）在禁赛一个月并接受戒毒治疗后，于星期五（9月4日）获准重返网坛。

这名现年31岁、曾在2022年闯入温布登网球公开赛决赛的选手，于今年6月22日在马略卡岛举行的一项男子网球协会（ATP）赛事期间的药检验出可卡因呈阳性。他随后于8月4日被国际网球诚信机构（ITIA）暂停参赛资格，当时他承认自己犯下了“极其严重的错误”。

反兴奋剂机构在星期五发布的声明中指出，基里奥斯解释说，他在马略卡岛比赛前的一个晚上外出社交时使用可卡因。ITIA咨询了世界反兴奋剂机构（WADA）认证实验室的独立科学专家，后者证实他的解释与样品中检出的可卡因浓度一致，“因此，ITIA接受了基里奥斯使用可卡因属于赛外行为的说法。”

根据世界反兴奋剂机构的规定，此类违规行为的禁赛期一般为三个月，但如果当事人承诺接受戒毒治疗，禁赛期可缩短至一个月。

ITIA补充说：“基里奥斯已参加一项戒毒治疗项目。因此，在完成这个治疗项目的前提下，这名球员的禁赛期已于2026年9月3日正式结束。他在马略卡站比赛中获得的奖金和排名积分将被没收。”

凭借强大的发球和威猛的底线击球，基里奥斯职业生涯共斩获过七座ATP巡回赛单打冠军，并在2016年创下世界排名第13位的个人最高纪录，但目前他的世界排名已下滑至第918位。他职业生涯最辉煌的时刻是在2022年的温网草地球场上打入决赛，最终在四盘大战中不敌乔科维奇（Djokovic）。

尽管拥有出色的天赋，基里奥斯被一连串严重伤病缠身。他接受过多次手术，其中最严重的是2024年对右手腕进行的全面重建手术。这名澳大利亚选手最近一次参赛是在今年7月的温网比赛中作为外卡选手出战，当时他与搭档布勃利克（Bublik）在首轮出局。

在上个月可卡因检测阳性的消息传出后，基里奥斯表现出了深深的悔意。他说：“我最近在马略卡岛因可卡因检测呈阳性而未能通过药检。

“我犯了一个巨大的错误，我为此承担全部责任。我对我的粉丝、我的家人、我的赞助商和所有关心我的人感到抱歉。最重要的是，我对那些关注我的孩子们感到抱歉。我知道这树立了一个怎样的榜样，我对我自己感到非常失望。”