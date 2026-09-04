（伦敦综合电）沙特阿拉伯职业联赛豪门希拉尔（Al Hilal）星期四（9月3日）正式完成从阿申纳（Arsenal）签下巴西边锋加布里埃尔·马蒂内利（Gabriel Martinelli）的转会手续。

ESPN引述知情人士的消息说，希拉尔将支付6000万英镑（约1.028亿新元）的固定转会费，同时“炮兵”阿申纳还将保留这名球员未来二次转会的分成。

这笔转会费创下了炮兵队史出售球员的最高转会费纪录，打破了2017年奥克斯拉德-张伯伦（Oxlade-Chamberlain）以3500万英镑转会利物浦（Liverpool）的队史纪录。

现年25岁的马蒂内利与希拉尔签署了一份为期四年的合同，这支球队本赛季在沙特联赛开局状态炽热，前四轮保持全胜强势领跑积分榜。

马蒂内利在北伦敦度过了七年的阿申纳生涯后离队。他18岁从巴西本土球队伊图阿诺（Ituano）加盟炮兵，总共代表阿申纳出场278次，并攻入62球。

上赛季，马蒂内利代表阿申纳出场53次，帮助球队斩获了时隔22年来的首座英超冠军奖杯，并杀入了欧洲冠军联赛决赛。然而在新的赛季中，他未能进入阿申纳对阵考文垂（Coventry）与阿斯顿维拉（Aston Villa）的前两轮英超比赛大名单。阿申纳在今夏早些时候签下了希腊国脚左边锋佐利斯（Tzolis），后者在赛季初占据了首发位置。

在国家队层面，马蒂内利入选了巴西队参加今年世界杯的大名单，并在32强淘汰赛击败日本队的比赛中攻入一球，随后巴西在16强不敌挪威队止步。