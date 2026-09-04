（伦敦法新电）好莱坞巨星“金刚狼”休·杰克曼（Hugh Jackman）星期四（9月3日）透露，他目前正就收购英冠球队诺里奇（Norwich）的股份进行谈判。这意味着他很快可能在英冠赛场上与同为好莱坞大咖的好友“死侍”瑞安·雷诺兹（Ryan Reynolds）展开正面交锋。

这名出生于悉尼的57岁澳大利亚演员，母亲原籍正是诺里奇。杰克曼与雷克瑟姆（Wrexham）的联合老板雷诺兹私交甚笃，他在接受Talksport采访时说，他们可能很快就会在英冠联赛中成为竞争对手。

在被问及是否可能参与英格兰足球投资时，杰克曼说：“我非常有兴趣，而且现在正在进行谈判。瑞安做得很好，你做你的事，而我全心支持‘金丝雀’（诺里奇的昵称）。”

早在2023年，杰克曼就曾应《死侍与金刚狼》（Deadpool and Wolverine）联合主演雷诺兹的邀请前往观看雷克瑟姆比赛。雷诺兹与同为演员的罗布·麦克尔亨尼（Rob McElhenney）共同拥有威尔士俱乐部雷克瑟姆。在他们的经营下，雷克瑟姆从2022/23赛季开始实现了惊人的“三连升”，一路从全国联赛（第五级别）杀入了第二级别的英冠联赛。

尽管两支球队在本赛季前四场比赛中均仅取得一场胜利，但杰克曼依然坚信诺里奇和雷克瑟姆本赛季都能成功升入英超。“我去过卡罗路球场（Carrow Road）几次，我非常热爱‘金丝雀’，而今年将是我们升级的一年。这是我的预测。

“我的预测是诺里奇和雷克瑟姆今年都会升入英超。”

杰克曼此前曾透露，他早在2010年就获得了投资诺里奇的机会，但当时拒绝了。目前，这支位于英格兰东部的俱乐部的大股东是美国亿万富翁马克·阿塔纳西奥（Mark Attanasio）。