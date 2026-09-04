（纽约路透电）女单世界排名第二的哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）星期五（9月4日）展现统治力，以6比2、6比4横扫西班牙选手杰西卡·布萨斯·马内罗（Jessica Bouzas Maneiro），轻松闯入美国网球公开赛女单第三圈。

这位若在纽约折桂就能登顶世界第一宝座的哈萨克斯坦名将，在路易斯·阿姆斯特朗球场的夜场压轴大戏中不负众望，继续朝着个人第三座大满贯单打冠军发起冲击。

伊莲娜在赛后的球场访问中说：“我非常高兴今天能赢得这场比赛。在第二盘中，杰西卡开始主动反击，但我很高兴自己成功拿下了比赛。”

在美网前的备战阶段，伊莲娜曾因伤退出辛辛那提公开赛，状态存疑，但她已用两场出色的胜利打消了这些担忧。

在第三圈中，她将对阵乌克兰选手尤利娅·斯塔罗杜布采娃（Yuliia Starodubtseva）。尤利娅在另一场比赛中上演逆转好戏，击败了32号种子、希腊名将玛利亚·萨卡里（Maria Sakkari）。

三位前美网冠军晋级 菲律宾“炸子鸡”过关

同圈的其他女单较量中，三位美网前冠军都在阿瑟·阿什球场高歌猛进。

2023年美网冠军可可·高芙（Coco Gauff）在主场观众的欢呼声中，以6比4、7比6（5）险胜前世界第二、西班牙名将宝拉·巴多萨（Paula Badosa）。

六届大满贯得主、2022年美网冠军伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）则仅用时一小时，便以6比3、6比2横扫目前世界排名已滑落至第449位的阿根廷选手娜迪亚·波多偌斯卡（Nadia Podoroska）。

两届美网冠军得主、日本名将大坂直美在面对双打世界第一、捷克选手卡特琳娜·西尼亚科娃（Katerina Siniakova）时，以6比2、5比7、6比1涉险晋级。

菲律宾21岁新星亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）也以6比1、6比4横扫乌克兰选手奥列克桑德拉·奥利尼科娃（Oleksandra Oliynykova），顺利闯关。

在纽约当地大批菲律宾球迷的狂热支持下，这名超新星继续在法拉盛公园掀起热潮。看台上，亚历山德拉的家人们和高举菲律宾国旗的球迷们拼命为她呐喊，营造出了胜似主场的氛围。

奥运冠军郑钦文找回昔日状态

2024年巴黎奥运网球女单金牌得主郑钦文则在同日历经三盘苦战，以6比4、2比6、6比1击败哈萨克斯坦选手尤利娅·普丁塞娃（Yulia Putintseva），挺进第三圈。

赛后，她兴奋得扑倒在场地上，随后一跃而起挥拳庆祝，直言自己不仅找回了昔日的比赛状态，更重新点燃了内心的求胜烈火。

这名曾高居世界第四的中国金花在2025年饱受伤病困扰，右肘手术后的康复过程比预期更为漫长。期间，她错过了2026年澳网，复出后也一直在艰难寻找比赛状态以及冠军心态。

23岁的郑钦文在赢球后感慨道：“在手术前，赢球对我来说就像喝水一样简单，一切都是那么顺其自然。但在手术后，面对世界顶尖高手时我打了一些苦战，虽有希望但未能取胜，我完全失去了竞争的节奏。

“在经过两三个月的调整后，我在这届赛事中第一次真切感受到找回了自我，重新点燃了斗志。”

由于伤停导致世界排名大幅下滑至第125位，郑钦文本届美网不得不从资格赛打起。虽然她勉强承认在资格赛中的摸爬滚打有助于找回竞技状态，但这依然未能完全消除她心中的失落。

在第三圈，她将面对2025年澳网女单冠军麦迪逊·凯斯（Madison Keys）的严峻挑战。对于即将与麦迪逊交手并重返法拉盛公园大球场作赛，郑钦文感到非常期待。