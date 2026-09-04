（纽约综合电）美国网球公开赛星期五（9月4日）继续次圈角逐，赛会头号种子、德国好手兹维列夫（Zverev）连续第二轮打满五盘，以6比4、4比6、7比6（3）、6（3）比7、6比3险胜法国选手昆汀·哈利斯（Quentin Halys），艰难挺进第三圈。

这名新科法网冠军在首圈比赛中就被意大利选手索内戈（Sonego）逼入决胜盘，耗时4小时53分钟才决出胜负。本场面对世界排名第52位的哈利斯，兹维列夫整场比赛都承受着巨大的压力，但他再次展现出极强的韧性，继续朝着个人首个美网冠军的目标艰难迈进。

不过在长达4小时33分钟的鏖战结束后，已经是纽约当地时间凌晨两点。兹维列夫赛后也自我调侃说：“老实说，这场比赛我的表现相当差劲，但我赢了，这才是最重要的。又是一场四个半小时的比赛，直到凌晨2时15分才结束，这就是我平时去健身房努力锻炼的原因。”

他也非常感谢坚持留守到最后的数千名忠实球迷，并说道：“留下的两千多人，弥补了已经离场的上万人的遗憾。”

兹维列夫在第三圈将迎战智利好手阿莱杭德罗·塔比洛（Alejandro Tabilo）。

赛会三号和六号种子意外出局

虽然冷风没有刮倒兹维列夫，但继乔科维奇（Djokovic）首圈出局后，本届美网男单赛场在星期五又爆出多个冷门。

世界排名第50的俄罗斯选手卡恰诺夫（Khachanov）以6（5）比7、6比3、6比2、6比2逆转击败加拿大三号种子奥热-阿利亚西姆（Auger-Aliassime），今年首次战胜世界前十选手。

奥热-阿里亚西姆赛后沮丧地透露，自己比赛中感到“头晕，且眼前出现黑点”。而哈恰诺夫抓住了对手因病状态下滑的机会，迫使奥热-阿里亚西姆出现多达47次非迫性失误和8次双发失误，爆出冷门。

六号种子、澳大利亚名将德米纳尔（de Minaur）也遭遇滑铁卢，他以4比6、5比7、2比6直落三盘不敌荷兰好手范德赞德舒尔普（van de Zandschulp）。

13号种子、意大利好手穆塞蒂（Musetti）也遭逆转输球，他以6比3、1比6、2比6、2比6不敌澳洲选手斯威尼（Dane Sweeny），美网征程也就此止步。

当天在路易斯·阿姆斯特朗球场也见证了新老世代交替。20岁的美国越南裔新星勒纳·钱（Learner Tien）以6比3、6比4、6比3直落三盘击败40岁的法国老将孟菲尔斯（Monfils），结束了后者的网球大满贯生涯。

深受纽约球迷喜爱的孟菲尔斯赛后在退役演讲中说：“这是一段漫长的旅程。你们是我心中第二喜欢的观众。当然，这无法超越我的家乡巴黎，但你们真的非常棒！”