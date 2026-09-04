（首尔法新电） 韩国足球总会星期五（9月4日）向法新社证实，当地一名女裁判因被指控出言侮辱切尔西（Chelsea）女足前中场球星池笑然，并指后者“正在来月经”，将面临纪律委员会的听证调查。

这起事件发生在上星期五（8月28日）于京畿道水原综合运动场进行的水原队女足对阵首尔市厅女足的联赛比赛中。

比赛进行到约第31分钟时，代表水原上阵的池笑然在遭到对方球员多次粗野冲撞后，向裁判申诉犯规。据称，主裁判裴善英随后通过裁判组的无线电通讯系统说：“她（池笑然）从一开始就很敏感。她一定是来月经了。”

赛后，池笑然对记者说，她一听到这番话就当即质问裴善英：“你刚才说什么？说这种话是可能受到纪律处分的。”结果，她被裴善英出示了黄卡。

这起事件过去一周在当地引发轩然大波，韩国足总一名官员星期五向法新社证实，他们已将这起案件正式移交给足总纪律委员会，但并未透露听证会的具体举行日期。

根据韩国SBS电视台报道，韩国足总裁判委员会此前曾回应称，裁判并未直接使用“月经”这一词汇，且相关言论并非专门针对池笑然。然而，韩国女子足球联盟随后指出，裁判当时使用的是当地常用来委婉指代月经的词汇——“女孩子的日子”。

池笑然在接受当地媒体采访时透露，她是通过裁判组比赛时佩戴的无线电通讯系统清晰地听到了这一言论。

韩国足总表明，属下裁判委员会已“认识到该指控的严重性”，并决定将案件移交至纪律委员会进行深入调查。