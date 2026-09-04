中国星期五（9月4日）公布了参加本月爱知－名古屋亚运会的完整名单。他们共派出815名运动员（女子404人，男子411人）参加38个大项、369个小项的比赛，其中36人是奥运冠军。

代表团的运动员平均年龄为24岁，其中超过四分之一的运动员在20岁或以下。

36名奥运冠军在列 全红婵郑钦文缺席

36名奥运冠军来自游泳、花样游泳、羽毛球、拳击、艺术体操、蹦床、射击、排球等13个项目，其中包括乒乓球名将孙颖莎和王曼昱、跳水的陈芋汐和王宗源、体操的邹敬园、皮划艇静水的孙梦雅、举重的李雯雯等。

然而，也有不少大牌运动员缺席，包括两届奥运跳水冠军全红婵、乒乓球名将马龙、樊振东和陈梦，以及2024年巴黎奥运会网球女单冠军郑钦文。

自1982年以来，中国在历届亚运会上都高居金牌榜和奖牌总数榜首。在2023年杭州亚运会上，中国队更在主场创下历史最佳战绩，夺得201枚金牌，共383枚奖牌。

中国代表团秘书长张新在接受国内媒体采访时表示，虽然中国队这次的整体参赛规模小于上届杭州亚运会，但他们仍然有信心、有能力以比较小的规模争取高质量的成绩，确保第12次蝉联亚运会金牌榜和奖牌榜的首位。

中国三年前共派出886名运动员参加杭州亚运会。

爱知—名古屋亚运会将于9月19日至10月4日举行，届时将有来自45个国家和地区的运动员参赛。