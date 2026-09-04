正在吉尔吉斯斯坦举行的第六届世界游牧民族运动会（World Nomad Games）或许并不为人熟知，但更少人会想到，来自高度城市化的新加坡，也有一群运动员站上了这个中亚赛场。

这项两年一度的国际综合性运动会，今年从8月31日进行至9月6日，以世界各地游牧民族的传统体育、文化和历史为核心，汇聚了来自约90个国家和地区的约4000名运动员。比赛项目包括传统射箭、民族式摔跤、骑马、猎鹰术等富有游牧民族特色的项目。

这是我国第四次参加世界游牧民族运动会，2018年首次参赛就靠传统射箭选手纳兹玛（Nazima Salleh）赢得历史唯一的奖牌。经历2020年疫情停摆后，世界游牧民族运动会于2022年和2024年分别移师土耳其和哈萨克斯坦举行，如今时隔八年再由其发源地吉尔吉斯斯坦承办。

我国上届派出七名选手征战骑射（Horseback Archery）和传统射箭（Traditional Archery），今年则增至八名运动员参赛，包括六名传统射箭运动员及两名大力士（Strongman）项目选手。

与配备瞄准器、稳定器等辅助装备的现代射箭的弓不同，传统射箭的弓几乎没有额外辅助装置，更多依靠运动员的直觉，以及对弓箭的掌握打靶。至于大力士项目，顾名思义是一项力量型运动，参赛者需完成一系列极限体能挑战，展现他们最大的力量、耐力和爆发力。

代表我国传统射箭男队的是苏菲（Sufi Rohaizad）、阿赞（Azan Rahim）和萨尔曼（Muhammad Salman），女队则由伊法（Iffah Amirah）、诺尔·扎雅娜（Noor Zayanah）和努鲁·阿什钦（Nurul ‘Asyiqin）组成。另外两名新加坡大力士选手是李勇成和阿末·道菲克（Ahmad Taufiq）。

面临极端天气和特殊地形

36岁的苏菲接受《联合早报》专访时透露，能代表新加坡参加这样一项充满游牧文化色彩的国际赛事，本身就是一次截然不同的经历。他说：“在新加坡市区，你基本看不到这些运动。所以说实话，这真是一次很棒的体验。”

考虑到比赛场地靠近山区，运动员得适应当地特殊的地形。相比新加坡搭车直达靶场的便利，这里的比赛场地往往还需要步行一段路，有时甚至得越过河流才能抵达。但他平淡坦言：“我们在来这里前，就已经做好心理准备，要像游牧民族一样四处漂泊。”

由于几乎所有项目都在室外进行，所以运动员还得适应变化多端的天气。从原本炎热潮湿的新加坡天气，到吉尔吉斯斯坦山区忽晴忽雨、强风交替的气候，苏菲形容这里的考验远远不只是“比赛”。

我国传统射箭队正在吉尔吉斯斯坦参加世界游牧民族运动会，左起为伊法、诺尔·扎雅娜、努鲁·阿什钦、苏菲、阿尔菲安、阿赞和萨尔曼。（廖瑾怡和牟宗潇提供）

在苏菲眼中，如果奥运会是现代体育的最高舞台，那么世界游牧民族运动会就是“传统运动的奥运会”。他认为，运动员来到这里当然是为了争夺胜负，但当比赛结束后，来自世界各地的人又会聚在一起，分享各自的文化。

这也是他即便第二次参加世界游牧民族运动会，仍然感到兴奋的原因。

诺尔·扎雅娜：希望激励更多人尝试

苏菲的32岁队友诺尔·扎雅娜则是第一次参加世界游牧民族运动会。回忆起第一天抵达吉尔吉斯斯坦的场景，她最深的感受并不是比赛带来的压力，而是惊叹于这项赛事的规模，以及来自世界各地运动员所带来的多元文化。

相比一些派出大批运动员参赛的国家，本身并没有游牧民族传统的新加坡代表团规模并不大。但她认为，这反而凸显世界游牧民族运动会的意义，不是只有拥有游牧历史的国家才能参与，而是让来自不同地方的人都能够通过传统体育认识彼此。

我国传统射箭选手诺尔·扎雅娜（左二）在靶场面对极端天气的挑战。（受访者提供）

在新加坡，传统射箭并不是受到广泛认可的主流运动，也不像奥运项目那样拥有高度曝光度。因此，她希望通过参加世界游牧民族运动会让新加坡人意识到，还有许多运动虽然没有很高的知名度，却同样能够改变一个人的生活。

“也许不一定非要练习传统射箭，而是去做一些自己喜欢的事情。我希望这能为人们打开许多扇门。”