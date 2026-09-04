（帕蒂亚拉法新电）为了让运动员提前体验爱知—名古屋亚运会的另类住宿环境，印度体育局煞费苦心，安排运动员暂住类似集装箱的住宿单位。

将于9月19日至10月4日举行的爱知—名古屋亚运会为了节省开支，将不设选手村，超过1万7000名运动员和官员将入住三种不同类型的住宿——邮轮、酒店和主要以木材搭建的集装箱临时住宿。预计约有2000人将入住第三种住宿。

为了让印度运动员做好准备，印度体育局星期五（9月4日）在帕蒂亚拉和班加罗尔的运动员总部，推出了类似的住宿单位。

印度运动员会在这些临时住宿单位住上一晚至两晚，以提前适应他们抵达日本后可能面对的住宿环境。

印度体育局副总干事维尼特·库马尔（Vineet Kumar）在帕蒂亚拉接受法新社访问时说：“这些集装箱就是一种模拟器。”

他说：“这是一个独特的概念，因为过去无论是亚运会还是奥运会，都没有采用过这种住宿方式。

“所以，我们特地打造这些住宿单位，希望运动员入住日本的类似设施时，不会受到太大冲击，也不会因为空间狭小而产生幽闭感。”

印度的这些集装箱住宿单位长约40英尺（12米）、宽约8英尺。

每个单位配有四张床、两台冷气机、冰箱、储物桌、厕所、浴室和洗衣机。

日本当地住宿单位的照片显示，相关设施也配备了类似的设备。

据了解，当局已经制定住宿安排，让印度运动员在飞往日本前，轮流入住这些集装箱单位。

身高1米92的两届亚运会男子铅球冠军图尔透露，入住临时集装箱单位时，一开始确实有点不习惯，但住了一晚后就适应了，因为里面已经配备了他所需要的一切。（法新社）

运动员：很快就适应了

两届亚运会男子铅球冠军塔金德帕尔·辛格·图尔（Tajinderpal Singh Toor），是率先体验帕蒂亚拉住宿单位的运动员之一。

身高1米92的图尔坐在床上，并在住宿单位内走动，展示自己如何在这个有限的空间里活动。

他告诉法新社：“一开始确实有点不习惯，但住了一晚后就适应了，因为里面已经配备了我所需要的一切。

“东京和巴黎奥运会的房间其实也没有很大。当然，这里更像一个小隔间，但没问题。”

铁饼选手西玛·卡利拉姆纳（Seema Kaliramna）则认为，适应不同环境本来就是顶尖运动员必须具备的能力。

这名最近在共运会上获得铜牌的运动员说：“我原本以为这里会让人感到幽闭，但待了一段时间后，我就习惯了。”