香港球员吴英伦星期五（9月4日）以2比0完胜中国名将翁泓阳，首次打进中国羽毛球大师赛（超级750）男单四强。他将在星期六（5日）与丹麦好手安东森争夺决赛席位，后者以2比1逆转淘汰了泰国的昆拉武特。

另一名香港球员李卓耀也成功闯关，他以两个21比16战胜印度老将基达姆比，将与法国新星克里斯托·波波夫会师另一场半决赛，后者以2比0完胜日本的奈良冈功大。

世界排名第32的吴英伦是首次参加中国大师赛，但他却一路过关斩将，且至今不失一局杀进了四强。他在首轮以2比0战胜日本的渡边航贵，次轮以2比0淘汰世界第一的印度尼西亚好手佐纳丹，复赛再以2比0击败上届冠军、中国的翁泓阳，继续扮演本届大师赛男单“黑马”角色。

对此，吴英伦在赛后对《联合早报》说：“第一次闯进750赛事的四强，我很开心，对自己也是一个肯定。其实我对输赢并没有期待太多，第一次打就当成是学习的机会。佐纳丹和翁泓阳分别是世界头号和第18，我才第32，所以我没有太多包袱，尽力做好准备，全力打出水平。希望半决赛也有好的表现，继续走下去。”

这是22岁的吴英伦首次与翁泓阳交手，开局他就以2比6落后。但面对淘汰了我国好手骆建佑的上届冠军，他没有慌乱，稳住心态以21比18完成逆转，先声夺人。次局，他更是没有给对手机会，一度领先多达10分以上，最终以21比13胜出。

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整场比赛可以看出，吴英伦无论是领先还是落后都喜怒不形于色，体现出很好的心理素质。平时如何进行心理建设？他说：“这一两年我的世界排名一直徘徊在40位左右，对自信心有很大的影响。我的教练黄综翰（马来西亚）对我帮助很多，一直在鼓励我，给我很大的信心，让我觉得我可以进步。”

四强战小波波夫 李卓耀：做好被对手复仇准备

同样晋级的另一名香港球员李卓耀，在刚来到深圳时，曾对《联合早报》说：“没有给自己定下目标，就是一场场打。”如此放松的心态，是否助他挺进了半决赛？

李卓耀说：“确实很久没打进四强了。我嘴上说放松，心里却很紧张，我能赢球是最近训练中有些改变。另外，很多高水平选手在前面第一场、第二场就输掉了，自己也有一点运气吧。”

谈到将与克里斯托·波波夫争夺决赛权的硬仗，李卓耀笑言：“我要做好被对手复仇的准备，因为我在第二轮打赢了他的哥哥，所以我感觉比赛一定很艰难。”

二号种子克里斯托·波波夫则对《联合早报》说：“我争取打出自己的水平。”

女单方面，头号种子韩国名将安洗莹以21比11、21比10完胜同胞金佳恩；三号种子日本的山口茜以21比18、21比16击败泰国的苏巴尼达。双方将会师半决赛。

本赛季，山口茜在与安洗莹的三次交手中全部落败。如何突破世界头号的防线？山口茜告诉早报：“安洗莹确实很厉害，但也并非不可战胜。对于这场半决赛，我没有特别具体的计划，但首先还是希望自己尽全力去尝试各种挑战。”

安洗莹则说：“我和山口茜不管谁赢都不算意外，主要看我们以怎样的状态去展现自己好的表现，最后胜利的结果也可能会不一样。”

在另外两场女单复赛中，二号种子中国的王祉怡以21比6、21比10横扫前世界第一日本的奥原希望，日本天才少女宫崎友花以21比12、21比11淘汰了保加利亚的卡洛亚娜·纳尔班托娃，双方将在半决赛中交锋。