在四年一度的亚运会舞台上，除了万众瞩目的足球、田径、游泳等传统大项，一系列独具地域文化特色的小众项目同样看点十足。源自中亚国家乌兹别克斯坦、拥有3500年历史的传统摔跤运动克拉术（Kurash），便是其中极具趣味与竞技魅力的代表。这项看似距离我国甚远的古老运动，近年来也有新加坡选手积极参与，并将在9月27日的爱知—名古屋亚运会上披挂上阵。

新加坡全国奥理会（SNOC）公布的第二批亚运参赛名单中，上诉委员会审议并通过了补充提名，克拉术正是搭上这趟“末班车”的项目之一。

克拉术在乌兹别克语中意为“摔跤”。与讲求地面纠缠的柔道或巴西柔术不同，克拉术严禁任何地面缠斗与跪地进攻，选手必须全程保持站立姿态，通过抓握对方腰带与衣服，运用纯粹的摔技制服对手。

由于比赛没有柔道式的“黄金得分”（Golden Score），所有胜负必须在常规时间内速战速决，且一旦倒地裁判便会立刻叫停重开，这种“打停打停”的高频转换对运动员的心肺耐力要求极高。

本届亚运会，新加坡克拉术队将派出选手黄安勇，出战男子90公斤以上级项目。面对普遍体重可达120公斤甚至130公斤的强敌，原本主攻90公斤以下级的黄安勇选择“越级挑战”，并用充满趣味的方法诠释轻巧制胜之道。

从柔道转练克拉术 黄安勇点满“速度属性”越级出战

黄安勇（绿衣）正在训练馆，与青年队员练习克拉术的背摔技巧。（邝启聪摄）

实际上，黄安勇自17岁开始学习柔道。在以柔道手的身份参加2019年东运会时，他发现克拉术的打法和柔道相似。随后，在新加坡克拉术协会的邀请下，他转战克拉术并展现出极强的适应能力。2024年7月在吉隆坡举办的首届东南亚克拉术锦标赛（KUSEA）中，他曾在首轮不幸受伤，但在经过紧急止痛处理后顽强重返赛场，并一路逆袭夺冠。

黄安勇在受访时笑道：“这些规则逼着你做出更大胆、更具观赏性的摔技，不能有丝毫拖泥带水。”

征战本届亚运会，更严峻的考验在于体重级别的跨越。由于本届亚运会设项所限，原本征战90公斤以下级的黄安勇必须出战90公斤以上级，对手动辄是体重超过120公斤的“巨汉”。但他并没有增重的打算，而是选择将敏捷度发挥到极致。

“这就像玩宝可梦（Pokémon）的六角形能力图，我把大部分的属性点都点在了‘速度’上。”黄安勇打趣道。“在原本的级别里我的速度已算比较快的，到了大级别，我的速度优势就更加明显。虽然对手力量非常大，但大个子往往转身较慢，只要我能抓准时机，就依然有胜算。”

考验心肺与战术 李国威教练：放下包袱敢打敢拼

李国威教练（右）在训练馆，严格指导黄安勇（中）单腿站立摔的技巧细节。（邝启聪摄）

教练李国威说，由于黄安勇拥有扎实的柔道功底，他在战术管理和防守预判上具备优势。不过，面对身型条件占优的中亚传统劲旅，临场抽签与心理调适同样关键。

“大级别的较量往往充满悬念，不到最后一刻很难说谁稳操胜券。”李教练强调，队伍并没有设下硬性的成绩指标，“我们希望他能放下压力，在亚洲最高水平的舞台上发挥出自己的速度特长，把平时的训练成果完全展现出来，享受代表新加坡出战的每一刻。”

面对“已经不是黄金年龄”的质疑，今年刚满30岁的黄安勇笑着说：“在我看来，30岁是新的20岁，我将竭尽所能，一直打下去。”

黄安勇说，他9月初将独自前往乌兹别克斯坦进行为期三周的集训，随后返回新加坡并出战亚运。他本次出征的目标，是为我国赢得一枚奖牌。

“除了赢得奖牌，我希望我的表现能证明，尽管克拉术在新加坡还是一项新兴运动，但我们仍有能力与拥有深厚历史底蕴的国家一较高下。我更希望我能给下一代运动员们树立一个目标，一个可行的、可追赶的目标。”

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