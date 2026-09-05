（伊普斯维奇法新电）伊萨克（Isak）开场10分钟内连进两球，助“红军”利物浦（Liverpool）在新加坡时间星期六（9月5日）凌晨的英超早场赛中，客场以2比0击败伊普斯维奇（Ipswich），迎来新季联赛首胜。

红军在新帅伊拉奥拉（Iraola）上任后，首两场联赛分别对垒纽卡斯尔（Newcastle）和诺丁汉森林（Nottingham Forest），均在两度落后的情况下以2比2踢和对手。本仗对垒升班马伊普斯维奇，他们同样攻入两球，但终于力保城门不失。

伊拉奥拉为零封对手感到满意

伊拉奥拉赛后说：“我们需要这场胜利，绝对需要。而且我认为，能够零封对手也非常重要。”

这场胜利也让利物浦升上积分榜第五位，延续本季联赛的不败开局。

伊萨克上赛季从纽卡斯尔转会利物浦时，创下英超最高的1亿2500万英镑（约2亿1620万新元）的转会费纪录。然而，他却在加盟利物浦12个月后，才终于开始证明自己的身价。

这名瑞典国脚上季饱受伤病困扰，严重影响表现，但在新赛季的三场联赛后，他已攻进三球，当然也有伊普斯维奇门将舍彭（Scherpen）“帮忙”的成分，原本盛传即将转投曼市（Manchester City）怀抱的边锋哈克波（Gakpo）也扮演关键角色，为伊萨克送出两次助攻。

开赛仅六分钟，伊萨克在禁区边缘接获哈克波的传球后劲射试关，舍彭面对迎面而来的球时，却让球打在自己的手臂后弹入网中。

三分钟后，伊萨克接应哈克波的直塞球，舍彭冲出龙门却显得犹豫不决，只能再次眼睁睁地看着伊萨克将球送入龙门。

伊拉奥拉谈到伊萨克状态复苏时说：“他对我们来说是一名非常重要的球员。

“我知道他的身体状况很好，状态也不错，会交出漂亮的数据。我和他的‘斗争’，更多是在其他方面——如何帮助球队应对各种情况。”

伊萨克在第64分钟功成身退，被替换下场。红军刚从法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）高价引进的法国边锋巴尔科拉（Barcola）则随即完成自己的英超首秀。

尽管利物浦下半场的进攻火力明显不如上半场，但对于球队本仗零封对手，伊拉奥拉肯定非常满意与欣慰。

伊普斯维奇两周前在重返英格兰顶级联赛后取得开门红，以2比1击败桑德兰（Sunderland），但随后接连受到现实考验，先客场以2比5惨败给曼联（Manchester United），如今则在利物浦面前上了一课。