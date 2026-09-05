（纽约综合电）美国网球公开赛进入第三轮较量，卫冕冠军阿尔卡拉斯（Alcaraz）延续火热手感直落三盘横扫对手，顺利挺进男单16强；女单头号种子阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）则在比赛中克服现场飘入的大麻异味干扰，于新加坡时间星期六（9月5日）顺利锁定第四轮席位。

西班牙名将阿尔卡拉斯因手腕伤势休战逾四个月，但伤愈归来后勇态不减，他以6比3、6比4、6比1轻松击败中国球员吴易昺，继续朝着个人的第三座美网锦标迈进。

拥有七座大满贯单打冠军的阿尔卡拉斯赛后坦言：“休战四个月后重返正式赛场，面对高强度对抗与紧绷神经，隔天身体往往会十分酸痛。但我并没有这种感觉，反倒是一场比一场出色，就像从未离开过赛场一样。赛后的恢复速度连我自己都感到惊喜。”他在第四轮迎战美国第20号种子汤米·保罗（Tommy Paul）。

在其他男单焦点战中，俄罗斯前美网冠军梅德韦杰夫（Medvedev）以6比4、6比4、6比4轻取法国的林德克内希（Rinderknech），保持一盘未失的势头挺进第二周；东道主名将蒂亚福（Tiafoe）直落三盘击退摩纳哥球员瓦切罗特（Vacherot），首轮爆冷淘汰乔科维奇的阿根廷黑马纳沃内（Navone）则未能续写奇迹，以0比3不敌同胞埃切韦里（Etcheverry），止步32强。

阿丽娜向裁判反映大麻味

女单方面，头号种子阿丽娜此前状态平平，但此役并未受到太大考验，全场未送出任何破发点，以6比3、6比4战胜乌兹别克斯坦好手卡米拉·拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）。

阿丽娜（图）直落两盘战胜乌兹别克斯坦好手卡米拉，挺进下一轮比赛。（法新社）

这名白俄罗斯名将在路易斯·阿姆斯特朗球场遭遇的唯一意外，是球场内随风飘入的浓烈大麻味，她甚至一度暂停比赛向主裁判交涉。尽管美网园区内明令禁烟，但消遣性大麻在纽约州已合法化，毗邻公园的烟雾不时随风飘入赛场。

阿丽娜赛后直言：“我想说的是，大家怎样放松、抽什么都无所谓，但拜托别在球场周围抽。在全力争胜的比赛中，闻到这种味道确实有些难熬。”她下一轮将面对美国本土球员泰勒·汤森德（Taylor Townsend）。

第三种子美国的杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）在先丢一盘的情况下，以1比6、6比4、6比3逆转战胜加拿大前亚军莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez）；美国好手艾玛·纳瓦罗（Emma Navarro）则以6比3、7比5淘汰第七种子捷克卡罗琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova）。