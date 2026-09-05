（巴黎路透电） 法甲卫冕冠军巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain）星期五（9月4日）宣布，已跟主帅恩里克（Enrique）完成续约，新合同将延长至2030年。与此同时，俱乐部还与五名一线队球员达成了新的续约协议。

在曾执教巴塞罗那（Barcelona）和西班牙国家队的恩里克于2023年接过教鞭后，他率领大巴黎迎来了俱乐部历史上最辉煌的时期，其中包括实现了欧洲冠军联赛两连冠和法甲联赛三连冠。这位西班牙名帅在2024-25赛季率领巴黎圣日耳曼豪包揽六座冠军奖杯，并踢入了在美国举办的国际足联俱乐部世界杯决赛。

在球员方面，后卫贝拉尔多（Beraldo）与帕乔（Pacho）、中场内维斯（Neves），以及青训小将马尤卢（Mayulu）均已与球队续约至2031年。

自2024年从本菲卡（Benfica）加盟以来，葡萄牙国脚内维斯已代表大巴黎出场100次；而厄瓜多尔中后卫帕乔自同年从法兰克福（Frankfurt）加盟后，也已为球队出战105次。巴西后卫贝拉尔多于2024年1月从圣保罗（Sao Paulo）加盟，而法国U21国脚马尤卢则是在12岁加入大巴黎青训营后一路成长起来的。

此外，现年30岁的鲁伊斯（Ruiz）也同意续约至2028年，并附带延长一年的选项。这名自2022年从那波利（Napoli）加盟的西班牙中场已代表大巴黎出场171次，攻入16球并送出28次助攻。