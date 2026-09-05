（法拉盛综合电） 四年前暂别网坛的传奇姐妹花塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams，小威）与维纳斯·威廉姆斯（Venus Williams，大威），在当地时间星期五（9月4日）再次携手踏上美国网球公开赛女双赛场。尽管两人历经三盘苦战，在首轮以微差惜败出局，但阿瑟·阿什球场逾2万3000名观众的沸腾呐喊，仍将这场失利化作一场网坛传奇的狂欢与致敬。

44岁的塞雷娜与46岁的维纳斯本轮迎战赛会第14号种子、澳大利亚新星玛雅·乔因特（Maya Joint）与中华台北好手詹皓晴。面对年轻后辈的冲击，这对曾横扫14座大满贯女双锦标的姐妹组合毫不退让。双方激战逾三小时，最终玛雅／詹皓晴顶住全场几乎一边倒的客场压力，以6比3、6比7（6）、7比6（7）险胜过关。

在这场跌宕起伏的鏖战中，比分在热烈氛围下甚至显得不再重要。塞雷娜入场时身穿绣满美网荣誉徽章的特制飞行员夹克，维纳斯伴其身侧，姐妹俩手提同款粉色球包步入球场，瞬间点燃全场。塞雷娜与维纳斯的职业生涯不仅合力夺下包括两座美网双打金杯与三枚奥运金牌在内的耀眼战绩，两人相加更手握多达30座大满贯女单冠军。塞雷娜透露，此次重披战袍出赛是听从了女儿的建议。

比赛开局后，年轻的跨国组合先拔头筹，但威廉姆斯姐妹在次盘展现出老将的韧劲，乘着现场雷鸣般的助威声浪扳回一城，并在决胜盘将对手拖入“超级抢十”（抢十局）。关键时刻，玛雅与詹皓晴凭借更稳定的发挥以10比7险胜，终结了悬念。

年仅20岁的玛雅在温布登单打比赛中就曾战胜过塞雷娜，赛后她动情表明：“能与这样的网坛传奇交手，意义非凡。她们一直是我成长过程中的偶像，我甚至找不到词汇来形容今晚的感受。”

塞雷娜·威廉姆斯（图）入场时，身穿绣满美网荣誉徽章的特制飞行员夹克。（法新社）

威廉姆斯姐妹原本计划在今年的温布登携手出战，但当时因塞雷娜参加女单时膝盖受伤而遗憾退赛，这也让纽约成为了全球球迷瞩目的重聚舞台。尽管姐妹俩未来是否会再度合体登场仍是未知数，但法拉盛公园星期五夜空下塞雷娜紧握的双拳与维纳斯坚毅的身影，已为全场球迷留下了足以铭记的温情一幕。