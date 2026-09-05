（柏林综合电）在星期五（9月4日）于柏林打响的女篮世界杯（FIBA Women’s World Cup）D组首轮比赛中，卫冕冠军美国虽以94比61大胜中国，顺利打响头炮，但全场焦点几乎全落在中国身高2米2的中锋张子宇身上。这名19岁新星不仅在禁区展现震慑力，她与美国球星之间的攻防互动，也迅速在社交媒体掀起热议。

面对球星云集的美国队，年仅19岁的张子宇此役斩获13分，并送出两次盖帽，其中罚球线上表现沉稳，10罚9中。在面对美国凶悍的快攻与外线火力时，她的巨塔身材成为中国在内线抗衡的利器。

赛后，张子宇与美国球员身高悬殊的同框画面及比赛集锦在网络上疯传。网民纷纷惊叹她几乎无需起跳即可在防守球员头顶接球出手的超凡身材，感叹防守她的难度非同一般。

张子宇的镇守一度让美国在禁区的常规进攻变得极具风险，逼得美国改变策略，通过全场紧逼切断传球路线、提速打转换进攻来拉开比分。

全场交出14分、11次助攻“两双”数据的美国后卫凯特琳·克拉克（Caitlin Clark）坦言：“这是我平生打过最特别的一场比赛，我从未面对过如此身形的女子球员。她显然给我们制造了不小麻烦，必须给我们的内线球员记上一功。”

凯特琳本场的11次助攻，也创下美国女篮在世界杯赛场自1998年唐·斯特利（Dawn Staley，12次）以来的最高单场纪录。此外，佩奇·布克尔斯（Paige Bueckers）也贡献14分，助美国早早确立胜势。

在D组的另一场比赛中，意大利以63比54击退捷克。首轮战罢，美国与意大利同积两分领跑该组。