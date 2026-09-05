香港球员李卓耀星期六（9月5日）以2比0完胜世界第二的法国新星克里斯托·波波夫，首次打进中国羽毛球大师赛（超级750）男单决赛。他的队友、堪称本届大师赛最大黑马的吴英伦则凭借神勇发挥，以2比1逆转战胜赛会五号种子、丹麦的安东森，与同胞会师男单决赛，也为香港羽毛球创造了首次包办这个比赛决赛席位的纪录。

对此，李卓耀对《联合早报》说：“我和队友能会师决赛非常开心，无论我们谁赢谁输都没有压力，大家尽情的享受比赛，给观众奉献一场精彩的决赛。”

两名香港球员爆冷闯入男单四强，无论是李卓耀还是连胜世界第一印度尼西亚名将佐纳丹和上届冠军中国好手翁泓阳的吴英伦，都创造了自己职业生涯最佳战绩。

首场男单半决赛在30岁的李卓耀和22岁的法国小将之间打响。世界第25对世界第2，无论从实力还是排名，李卓耀都不占优。但他偏偏在双方此前的六次交手中以4胜2负居先，尤其是本赛季的三次碰面中，他两次送给对方一轮游。

双方在星期六晚上展开本赛季的第四战，李卓耀再以21比15、21比19获胜。问他战胜波波夫的秘诀？他说：“就是不去想对手是谁，做好自己，全力去打。”

香港球员吴英伦（图）爆冷力克丹麦好手安东森。（中国大师赛组委会提供）

在随后第二场男单半决赛中，吴英伦与安东森打了一场耗时98分钟跌宕起伏的三局大战，最终22岁的吴英伦以15比21、22比20、21比16逆转险胜两轮比赛打了198分钟而体力严重透支的29岁好手安东森，首次跻身750级别决赛。

宫崎友花与安洗莹会师女单决赛

女单方面，日本天才少女宫崎友花以2比0战胜中国名将王祉怡，首次晋级中国大师赛女单决赛。星期天（6日），她将挑战世界头号韩国的安洗莹。后者在半决赛中以2比0完胜日本名将山口茜，距离夺取该赛事的“三连冠”仅一步之遥。

此战之前，宫崎友花与王祉怡的交手战绩为1胜3负。包括双方在2024年9月中国公开赛决赛中的对决。当时18岁的宫崎友花首次闯入超级1000赛事女单决赛，但最终以0比2不敌王祉怡屈居亚军，但这并不妨她一战成名。

日本天才少女宫崎友花（图）以2比0战胜中国名将王祉怡。（中国大师赛组委会提供）

本赛季双方有过两次隔网厮杀。在德国赛（超级300）半决赛和全英赛（超级1000）复赛，宫崎友花分别以0比2和1比2输给了王祉怡，均未能笑到最后。转战中国大师赛，世界排名第九的20岁小将，经过60分钟的战斗，以21比19、23比21艰难战胜二号种子杀进决赛，避免了本赛季双方交手的三连败。

成功复仇后，宫崎友花很平静。她对《联合早报》说：“世锦赛输给加拿大球员李文珊无缘八强留下遗憾之后，我对自身优缺点进行了认真思考和反省。我想要在这里拿出好成绩，所以能赢下这场比赛的关键，就是那股强烈的意志。”

王祉怡也给予对手很高的评价。她对《联合早报》说：“宫崎友花在本站越打越好，整个速度非常快，这是她的一个特点，她也是06后球员中突出的选手。”

自从出道起就背负“天才少女”美誉的宫崎友花，并不太认同这个称号。她说：“我觉得前辈山口茜才是真正的天才，所以我很少会这样去评价自己。”

不过，宫崎友花口中的天才山口茜，星期六在与世界头号安洗莹的对决中，没有给对手带来任何威胁，以13比21、15比21告负，遭遇双方交手的七连败。

这让一直寻求突破的山口茜看到了双方的差距。她对《联合早报》说：“我本来想给对手施加压力，但自己失误偏多。一旦我的出球偏软，她就能快速抓住机会得分。所以与她交手不仅要减少失误，击球的精准度也很重要，这一点比较难。”​

双打方面，女双两场半决赛上演中国和日本内战，结果均是年轻组合胜出。其中，鲍骊婧／曹梓涵以21比13、21比14淘汰四号种子、上届冠军贾一凡／张殊贤。中出堇/高桥美优以21比16、24比26、21比16击败广田彩花／樱本绚子。

中国和马来西亚包办了混双四强，结果双方各胜一场。头号种子冯彦哲／黄东萍以21比11、24比22战胜吴埙阀／赖洁敏，许邦荣／赖沛君以21比12、21比10击败朱一珺／李茜，最终中马组合会师决赛。

星期六晚压轴进行男双两场半决赛，由马来西亚的阿兹林·阿尤布／陈蔚强迎战四号种子印度的兰基雷迪／谢提，中国的何济霆／任翔宇对阵马来西亚组合郑凯文／叶睿庆。两场比赛之间的胜者，将争夺男双冠军。