烈日当空，射箭选手们凝神拉弓，在炙热的阳光下以汗水和专注力磨砺每一箭。

新加坡射箭公开赛星期六（9月5日）中午在武吉甘柏体育场举行，来自中国、澳大利亚、马来西亚、泰国等八个国家的333名选手参加了比赛，其中包括即将为新加坡出征爱知—名古屋亚运会的两名女射手王雪俐和刘亭亭。

记者在大帐篷下等待采访时，已感到酷热难耐，但在如此炎热天气下比赛，对我国射箭运动员来说，似乎早已习以为常。

代表新加坡征战近12年的王雪俐说：“今天不算什么，我今年7月在马德里比赛时，气温高达40摄氏度，感觉要被烤焦了。”

但如果非要从烈日与寒冷天下做选择，王雪俐坦言自己还是会选择前者，原因很简单：“因为我们大部分的训练和比赛都是在比较炎热的环境下进行的，可能除了上海之外。

“所以，当我们去一些天气非常炎热的国家时，就会觉得其实没什么，因为已经习惯了，也能更快适应那里的高温，耐力也会更好。”

刘亭亭（左）星期六（9月5日）中午在武吉甘柏体育场举行的新加坡射箭公开赛中，调整自己的弓箭。（关俊威摄）

开启第三趟亚运之旅 王雪俐期待有更好表现

31岁的王雪俐2014年进入新加坡射箭国家队，2015年在本地举办的东运会上献出大赛首秀，至今代国家参加过五届东运会，并即将出征她的第三届亚运会。她将在爱知－名古屋亚运会上参加女子复合弓（Compound Archery）个人赛。

射箭自1978年起就已是亚运会固定赛项，但复合弓项目2014年才首次在仁川亚运会上亮相。新加坡当时没有派队参赛，但四年后在只设团体赛的雅加达亚运会上表现不俗，由罗梓嘉与李忠喜闯进了混合团体赛四强，可惜在铜牌战中不敌最终的亚军韩国队，与奖牌擦肩而过。

王雪俐参与了那次的混合团体赛资格赛，但她和搭档未能晋级淘汰赛。2023年杭州亚运会，她则出战了个人和混合团体两项，但她自认表现都令人失望，因此今年的目标是争取比之前更好的成绩，希望能至少闯进16强。

2022年在河内东运会上夺得个人赛铜牌，是王雪俐第一次站上大赛领奖台。她称那是她职业生涯最难忘的一次比赛，而去年底在泰国东运会上斩获个人与女团赛双银，则是她的最高光时刻。

亚运会射箭等同于奥运级别

但王雪俐强调，东运会和亚运会不可相提并论。“亚运会射箭几乎等同于奥运会级别，大部分的豪强都集中在亚洲。

“我还是会尽全力训练，不会沉浸在过去的成绩里。”

与王雪俐并肩作战多年、2022年河内东运会女子复合弓金牌得主罗梓嘉，近年来已渐渐淡出国际赛场。

记者问王雪俐是否也考虑过退役，但问题还没问完，她就迫不及待地说：“没有”。说得斩钉截铁的她，随后自己也忍不住笑了起来。

这名卓越体育奖学金（Spex Scholarship）得主说：“我还是非常喜欢射箭。我会尽可能坚持下去，因为我觉得自己还可以贡献更多。我不认为自己已经达到极限。

“所以，我还不想退役，只要还有支持我的力量，真的很想继续走下去，无论未来会面对多大的困难。”

复合弓项目也将在2028年洛杉矶奥运会上登场，王雪俐当然希望能拿到参赛资格，但她解释，由于洛杉矶奥运会的复合弓项目只设混合团体赛，而亚运会是争取首张奥运资格门票的机会，因此我国在没有任何男射箭运动员拿到本届亚运会资格的情况下，基本上已失去了第一次进军奥运的机会。最终能否顺利搭上通往洛杉矶的班车，是个巨大的问号。

一年间从东运首秀到亚运首秀 刘亭亭：像做梦一样

王雪俐最终在这次新加坡公开赛拿到铜牌，而新加坡射箭队的另一位亚运女子复合弓代表、22岁的刘亭亭则止步16强。

刘亭亭也是去年东运会为新加坡贡献女团银牌的三名成员之一。去年才献出东运会首秀，今年就将站上亚运会舞台，刘亭亭感觉这一切就像做梦一样。

“我当然很兴奋，但有时候晚上静下来想一想，还是会觉得这一切有点不可思议。

“以前教练每次叫我去参加国家队的选拔时，我总会跟他说：‘不可能的，我怎么可能入选国家队呢？’

“现在回想起来，就连能代表国家参加东运会，我都已经觉得是一段非常不可思议、仿佛置身梦境般的经历了。”

来临的亚运会，这名新加坡理工大学一年级生是否为自己定下了什么目标？她回答得坦诚：“以我目前的水平来看，如果把目标定在领奖台上，可能要求有点过高了。

“但我肯定希望能在资格赛中有出色的表现，然后至少能在淘汰赛中赢下一轮。如果能够做到这一点，就会感到满意。当然，如果能取得更好的成绩，我会更加开心。”

新加坡射箭队参赛名单：

王雪俐、刘亭亭

受访选手小档案：

名字：王雪俐

年龄：31岁

参加项目：女子复合弓个人赛

历届亚运会参赛次数：三次

亚运会最佳成绩：2023年女子复合弓个人赛32强

受访选手小档案：

名字：刘亭亭

年龄：22岁

参加项目：女子复合弓个人赛

历届亚运会参赛次数：无