（纽约综合电）中国名将郑钦文美国时间星期六（9月5日）在美国网球公开赛女单第三轮比赛中，上演惊天逆转。她在决胜盘0比5落后的逆境下连赢七局，以大比分2比1淘汰2025年澳网女单冠军、美国选手兼22号种子麦迪逊·凯斯（Madison Keys），职业生涯第三次跻身美网女单16强。

郑钦文和麦迪逊此前在2023年女子网球选手协会（WTA）500华盛顿站和今年3月的WTA1000迈阿密站交手，双方各取一胜。

比赛开始后，麦迪逊的强势正手和快节奏持续给郑钦文制造压力，凭借两度破发的优势，凯斯以6比1赢下首盘。第二盘，郑钦文保持耐心，一发成功率提升，失误减少，尽管错失发球胜盘局，但她凭借“抢七”大战中的出色表现，以7比6（3）将大比分扳平。

决胜盘，麦迪逊两次破发，取得5比0的领先优势，郑钦文在第七局挽救赛点、实现回破，之后又连破两局，不可思议地连赢七局，以7比5逆转胜，继2023年和2024年之后再次打入美网女单16强。

作为巴黎奥运会女单冠军的郑钦文赛后表示，自己一开始不适应对手的强悍进攻，之后在第二盘调整状态、底线相持更加耐心，并抓住对手在决胜盘失误增多的机会，最终取得胜利。

本赛季，伤愈复出的郑钦文经历了一段状态低迷的时期。对此，郑钦文说，过去几个月无比艰难，是自己转为职业选手以来最煎熬的一段时期。“整场比赛我从未放弃，这是目前最积极的一面。”

郑钦文艰难获胜后，躺在地上庆祝。（法新社）

她坦言，去年7月动了手肘手术并康复后，自己“忘了怎么比赛”。

“我在打（美网）资格赛时感触良多，我在赢得第三场资格赛晋级正赛后哭了。正赛是所有球员开始的地方，所以我奋力拼搏，以便和其他人站在同一起跑线上，对我来说这真的很不容易。”

接下来，郑钦文将与六届大满贯女单冠军、波兰的赛会八号种子伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）争夺美网女单八强席位。后者经过两盘抢七，皆以7比6（3）的比分淘汰捷克的赛会25号种子玛丽·鲍兹科娃（Marie Bouzkova）。