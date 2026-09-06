（盖尔森基兴法新电）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）新加坡时间星期天（9月6日）在德甲联赛难以攻破门将卡里乌斯（Karius）的十指关，只能和升班马沙尔克（Schalke）0比0互交白卷。

这场平局终结拜仁连续67个比赛日占据德甲积分榜榜首的纪录。这也是他们自去年2月以来，在59场正式比赛中，首次未能进球。

七届德国冠军沙尔克自2011年以来从未击败过35届德国冠军拜仁，过去九年甚至未能从这支巴伐利亚豪门身上拿到过一分，吞下对拜仁的12连败。

不过卡里乌斯这次做出三次关键扑救，包括在比赛尾声飞身挡出凯恩的远射，加上拜仁主将迪亚斯（Diaz）错过三次单刀球的绝佳机会，让沙尔克在主场拿下返回德甲联赛后的第一分。

被评为本场最佳球员的前利物浦（Liverpool）门将卡里乌斯说：“这就是我们。这就是定义我们的东西，每个人都可以为今天自己的表现感到自豪。”

诺伊尔回家乡被嘘

龙门另一端，拜仁队长兼门将诺伊尔（Neuer）回到他出道的球队沙尔克，每次触球都遭到主场球迷猛烈嘘声。

对于这位40岁门将来说，这很可能是他在家乡盖尔森基兴的最后一场比赛，因为预计他将在赛季结束后退役。

诺伊尔（右）本赛季结束后可能退役，但他这次回到家乡比赛不受待见。（路透社）

诺伊尔说：“如果能赢当然更好，但我的一些家人会对这个结果感到高兴，所以这样也没关系。我很享受这场比赛。”

尽管未能取胜，拜仁主将穆西亚拉（Musiala）在本场替补回归，仍让球队感到振奋。此前他透露，自己在季前赛中晕倒后，被诊断出患有神经系统疾病。

无缘二连胜的拜仁目前在德甲积分榜上排名第四，前三名分别是二连胜的弗赖堡（Freiburg）、传统劲旅多特蒙德（Dortmund）和首次参加德甲就令人惊艳的升班马埃弗斯堡（Elversberg）。

弗赖堡、多特和神奇升班马埃弗斯堡二连胜排前三

其中多特蒙德在客场两球落后的情况下上演大逆转，依靠从阿申纳（Arsenal）租来的小将恩瓦内利里（Nwaneri）在比赛尾声的乌龙球，3比2逆转获胜。

在前一小时0比2落后下，多特蒙德在第61和66分钟由吉拉西（Guirassy）及法比奥·席尔瓦（Fabio Silva）迅速追平比分。替补上阵的恩瓦内里在第86分钟沿左路内切后横向传球，霍芬海姆后卫哈伊达里（Hajdari）伸腿阻拦却把球折射入自家球门，让多特蒙德全取三分。

另外，继首轮爆冷3比2打败莱沃库森（Leverkusen）后，德国顶级联赛史上最小拥有球队最小城镇的埃弗斯堡同样上演逆转好戏，在1比3落后的情况下奋起反击，并在补时第二分钟由克拉滕马赫（Krattenmacher）攻入本场个人第二个进球，以4比3绝杀门兴格拉德巴赫（Monchengladbach），保持百分百胜率之余，并送给门兴二连败垫底。

莱沃库森则从上一场失利中反弹，在主场以4比0大胜柏林联（Union Berlin）。从西哈姆（West Ham）租借而来的德国国脚菲尔克鲁格（Fullkrug）攻入自回到德国后三场比赛内的第二球，帮助不莱梅（Werder Bremen）主场爆冷以3比1击败莱比锡（Leipzig）。

弗赖堡依靠埃格施泰因（Eggestein）第26分钟补射破关，在客场1比0小胜另一支升班马帕德博恩（Paderborn）拿下二连胜，暂时以净胜球优势领跑联赛。