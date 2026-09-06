（罗马综合电）意甲在新加坡时间星期天（9月6日）凌晨上演两场惊心动魄的绝杀好戏，卫冕冠军国际米兰（Inter Milan）在主场一度落后两球，最终以3比2逆转那波利（Napoli）。罗马（Roma）则在补时阶段绝杀亚特兰大（Atalanta），以2比1实现逆转。

两队均在落后的情况下完成翻盘，开季三战全胜同积九分，但罗马凭借净胜球优势暂居榜首，国米则紧随其后。

马丁内斯梅开二度

国米与那波利的比赛可谓戏剧性十足，双方门将开场便做出多次扑救，上半场互交白卷。下半场风云突变，那波利边锋波利塔诺（Politano）第50分钟头球破门，队友霍伊伦德（Hojlund）三分钟后再下一城，助队将领先优势扩大到两球。

正当外界认为国米即将遭遇赛季首败时，队长劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）在关键时刻挺身而出。第56分钟，他在门前接到迪马尔科（Dimarco）的横传后铲射破门，攻进本赛季的首球，为国米吹响反攻号角。

第73分钟，替补出场的图拉姆（Thuram）头球攻门击中立柱，但这名法国国脚并未就此放弃，他在第82分钟头球得分弥补遗憾，助国米将比分扳成2比2。

比赛在补时第一分钟迎来全场最激动人心的一幕，那波利在门前混战中解围失误，马丁内斯门前抢射破门完成梅开二度，并助国米以3比2完成绝杀。

劳塔罗·马丁内斯（左二）在门前抢射破门，帮助国米上演“让二追三”的惊天逆转。（路透社）

马丁内斯赛后接受DAZN采访时说：“我很高兴我们能够反击，这是球队去年所欠缺的东西。我们每年都在提高标准，并努力在球场上展现出来。”

国米主帅基伏（Chivu）也说：“这是一场精彩纷呈的比赛，为意大利足球做了很好的宣传。2比2和局后，双方都踢得非常开放，没有想着守住比分，我看到双方都创造很多机会。”

两队将于下周开启欧冠征程，国米将于新加坡时间星期三（9日）凌晨客场挑战皇家马德里（Real Madrid），那波利则将在星期四（10日）主场迎战阿申纳（Arsenal）。

罗马四分钟连追两球逆转

另一场比赛同样上演绝地反击，罗马的恩迪卡（Ndicka）一度补射破门，但因越位被判无效，半场只好与亚特兰大互交白卷。

易边再战，亚特兰大第47分钟率先打破僵局。罗马连续两次解围未能化解危机，埃德森（Ederson）在禁区内跟进劲射破门，帮助亚特兰大以1比0先声夺人。

落后的罗马随后展开猛攻，但面对亚特兰大门将卡尔内塞基（Carnesecchi）的出色发挥，始终无法找到破门办法。直到第89分钟，索莱（Soule）开出角球，埃尔莫索（Hermoso）头球破门，罗马才得以将比分追成1比1。

罗马球员迅速回防到中圈，寻求快速重新开球，力求攻进制胜球完成反超。仅四分钟后，迪巴拉（Dybala）送出妙传，索莱在禁区内扣过防守后左脚低射近角破门，助罗马将比分改写为2比1，取得开季三连胜。

这是罗马自2022年3月以来首次击败亚特兰大，终结交手连续八场不胜的尴尬纪录，并为星期五（11日）欧冠客场挑战费内尔巴赫切（Fenerbahce）提振信心。这也是加斯佩里尼（Gasperini）去年执教罗马后，首次率队击败自己的老东家。