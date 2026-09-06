（迈阿密综合电）阿根廷球王梅西（Messi）在宣布从国家队退役的首场美国职业大联盟比赛中，为迈阿密国际（Inter Miami）送出助攻，但球队未能守住领先优势，最终在主场以2比2遭亚特兰大联队（Atlanta United）逼和。

这场原定于新加坡时间星期天（9月6日）上午7时30分开球的美职联第23轮比赛，因雷暴天气推迟超过一个小时，最终于上午9时零5分开踢。

两队开赛后互有攻守，比赛直到第32分钟才出现第一个进球，梅西角球开到门前，助攻卡塞米罗（Casemiro）头球破门，帮助迈阿密国际以1比0领先。

不过，迈阿密国际的领先优势仅维持三分钟，卡塞米罗第35分钟就因解围出现失误，让阿尔米隆（Almiron）抓住机会补射入网，为亚特兰大联将比分扳成1比1。

上半场补时阶段，苏亚雷斯（Suarez）接应塞戈维亚（Segovia）传球，他摆脱防守后单刀推射破门，帮助迈阿密国际以2比1再次领先。

易边再战，亚特兰大联一度获得扩大比分的机会，卡塞米罗第72分钟在禁区内犯规送出罚球，但迈阿密国际门将圣克莱尔（St. Clair）扑出阿尔米隆主射的罚球，力保主队领先。

昂博洛走出世界杯红卡阴霾

然而，亚特兰大联并未放弃，昂博洛（Embolo）第87分钟制造罚球并亲自主罚命中，帮助客队将比分扳成2比2。补时阶段，梅西仍试图帮助球队完成绝杀，但他的两次射门先后被门将和防守球员挡出，迈阿密国际最终只能接受和局。

值得一提的是，昂博洛在世界杯八强因争议性红卡被逐，导致瑞士在加时赛不敌阿根廷饮恨出局。今仗再度遇上拥有梅西及德保罗（De Paul）这两名阿根廷大将的迈阿密国际，昂博洛即用加盟亚特兰大联的处子球还以颜色。

本轮战罢，迈阿密国际连续两轮保持不败，在23轮取得12胜7平4负后继续排名东部第二，落后领头羊纳什维尔（Nashville）10分。